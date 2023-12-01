Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы

Стали известны новые участники плей-офф Лиги Европы сезона-2023/24.

По итогам пятого тура группового этапа в весеннюю часть турнира вышли 12 команд:

Также в плей-офф ЛЕ пробились «Фейеноорд» и «Янг Бойз», которые точно финишируют на третьем месте в своих группах Лиги чемпионов.

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