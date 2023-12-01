Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы

Стали известны новые участники плей-офф Лиги Европы сезона-2023/24.
По итогам пятого тура группового этапа в весеннюю часть турнира вышли 12 команд:
- «Брайтон»
- «Марсель»
- «Аталанта»
- «Спортинг»
- «Вест Хэм»
- «Фрайбург»
- «Ренн»
- «Вильярреал»
- «Байер»
- «Ливерпуль»
- «Славия»
- «Рома»
Также в плей-офф ЛЕ пробились «Фейеноорд» и «Янг Бойз», которые точно финишируют на третьем месте в своих группах Лиги чемпионов.
Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?
Источник: «Бомбардир»