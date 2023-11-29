Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» – «Интер», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Бенфика»: Трубин, Морато, Отаменди, Антониу СилвСилва, Эурснес, Невеш, Флорентину, Жоау Мариу, Рафа Силва, Ди Мария, Тенгcтедт.

Главный тренер: Роджер Шмидт

«Интер»: Аудеро, Ачерби, Де Врей, Биссек, Карлос Аугусто, Классен, Аслани, Фраттези, Дармиан, Алексис Санчес, Арнаутович.

Главный тренер: Симоне Индзаги

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Бенфика» – «Интер»