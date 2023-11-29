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    Осинькин объяснил, как спас Дзагоева от «переписывания»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подтвердил, что благодаря ему Алан Дзагоев не оказался «переписанным».

    – Я разговаривал не с Аланом, а с его отцом. Твердо настоял на том, чтобы он ничего не делал.

    – Кому и зачем это надо было?

    – Видимо, есть некоторые люди, которые считают, что так можно добиться успеха в футболе быстрее. Я не позволил.

    • Дзагоев завершил карьеру на прошлой неделе.
    • Осинькин пересекался с юным Аланом в футбольной школе Северной Осетии.
    • Дзагоев выигрывал РПЛ, Кубок России с ЦСКА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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