Осинькин объяснил, как спас Дзагоева от «переписывания»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подтвердил, что благодаря ему Алан Дзагоев не оказался «переписанным».
– Я разговаривал не с Аланом, а с его отцом. Твердо настоял на том, чтобы он ничего не делал.
– Кому и зачем это надо было?
– Видимо, есть некоторые люди, которые считают, что так можно добиться успеха в футболе быстрее. Я не позволил.
- Дзагоев завершил карьеру на прошлой неделе.
- Осинькин пересекался с юным Аланом в футбольной школе Северной Осетии.
- Дзагоев выигрывал РПЛ, Кубок России с ЦСКА.
Источник: «РБ Спорт»