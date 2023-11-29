Осинькин объяснил, как спас Дзагоева от «переписывания»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подтвердил, что благодаря ему Алан Дзагоев не оказался «переписанным».

– Я разговаривал не с Аланом, а с его отцом. Твердо настоял на том, чтобы он ничего не делал.

– Кому и зачем это надо было?

– Видимо, есть некоторые люди, которые считают, что так можно добиться успеха в футболе быстрее. Я не позволил.