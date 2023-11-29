Гвардиола прокомментировал рекорд Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал очередной рекорд, установленный его подопечным Эрлингом Холандом. В матче 5-го тура Лиги чемпионов против «РБ Лепйциг» нападающий забил гол на 54-й минуте и стал игроком, который быстрее всех достиг отметки в 40 мячей в турнире. Ему для этого понадобилось только 35 матчей.

«Опять? Я должен еще раз говорить? (смеется) Тысячу миллионов раз я впечатлен. Мы выиграли сегодня. Еще один рекорд. Поздравляю. Он фантастический игрок. Я повторяю много раз, мы очень, очень довольны. Мы любим его не только за голы, которые он забивает, но и за многие другие вещи», – сказал Гвардиола.