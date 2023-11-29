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    Гвардиола прокомментировал рекорд Холанда

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал очередной рекорд, установленный его подопечным Эрлингом Холандом. В матче 5-го тура Лиги чемпионов против «РБ Лепйциг» нападающий забил гол на 54-й минуте и стал игроком, который быстрее всех достиг отметки в 40 мячей в турнире. Ему для этого понадобилось только 35 матчей.

    «Опять? Я должен еще раз говорить? (смеется) Тысячу миллионов раз я впечатлен. Мы выиграли сегодня. Еще один рекорд. Поздравляю. Он фантастический игрок. Я повторяю много раз, мы очень, очень довольны. Мы любим его не только за голы, которые он забивает, но и за многие другие вещи», – сказал Гвардиола.

    • Тремя днями ранее Холанд стал игроком, который быстрее всех достиг отметки в 50 забитых голов в АПЛ.
    • Холанд таже стал самым молодым игроком в истории, добравшимся до отметки в 40 мячей в ЛЧ. Он забил их за 23 года и 130 дней. Ранее этот рекорд принадлежал форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе.
    • «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 3:2, уступая 0:2 после первого тайма

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    Источник: Reuters

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