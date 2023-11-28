Семин оценил игру Головина в составе «Монако»

Юрий Семин высоко отозвался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Думаю, за Головиным следят многие европейские топ-клубы. Он же на виду. Играет в чемпионате, который славится своими молодыми талантами.

И по статистике, и по игре Саша проводит великолепный сезон. Он входит в число лучших игроков Лиги 1», – сказал Семин.

27-летний Головин проводит 6-й сезон в «Монако».

Его статистика в этом сезоне: 12 матчей, 5 голов, 2 ассиста.

Контракт игрока с монегасками рассчитан до 2026 года.

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