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Мостовой объяснил, почему не пойдет на шоу Слуцкого и Дзюбы

28 ноября 2023, 13:42
3

Александр Мостовой рассказал, как относится к интернет-шоу нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого «Ну, так нельзя».

«Ни в коем случае не пошел бы на шоу Слуцкого и Дзюбы! Для кого эта программа популярна? Для детей? Плохо, что такие шоу становятся популярны среди наших людей, но, повторюсь, никогда бы на него не пошел.

Не смотрел ни одного выпуска, но знаю, что в каждой передаче они там сидят и матом ругаются, кого-то оскорбляют. Не понимаю, зачем это нужно Дзюбе – действующему и хорошему футболисту, а со Слуцким и так все давно понятно. Человек сидит без работы и с помощью такого юмора и КВН сначала попал в футбол, теперь вот ведет шоу.

Я за свою жизнь во стольких шоу поучаствовал, что многим даже и не снилось! Если поступит предложение не из передачи Слуцкого и Дзюбы, а другой программы, то обязательно соглашусь.

Не буду орать и хвастаться, куда бы пошел, нашему поколению это не надо. Зато в памяти мы остаемся хорошими людьми – это главное!» – заявил Мостовой.

  • Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре 2022 года.
  • Дзюба присоединился к «Локо» в феврале.
  • Мостовой сейчас учится на тренера.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (3)
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BoevStas1
1701184040
В памяти у людей ты останешься человеком с гнильцой
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AZ
1701194577
Самое лучшее футбольное шоу!!!
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Боров мясной
1701201084
Чего к "комикам" ходить, они настоящие пед. рилы.
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