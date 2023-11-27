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    • «Зенит» перед игрой с «Динамо» выложил стикерпак с отсылкой к кричалке про «отсосать 3000 залуп»

    «Зенит» перед игрой с «Динамо» выложил стикерпак с отсылкой к кричалке про «отсосать 3000 залуп»

    Пресс-служба «Зенита» ответила на мемный анонс «Динамо» очного кубкового матча.

    Петербуржцы в телеграме опубликовали стикерпак под «жемчужиной». При клике на жемчужину появляется число 2458 и фраза «Вы опустились на дно».

    Скорее всего, это отсылка к знаменитой антидинамовской кричлаке про «3000 залуп». Однажды на трибунах динамовского стадиона прозвучала песня «Динамо» – жемчужина футбола». Фанаты «Спартака» переделали последние строчки песни в кричалку: «Эх, «Динамо», ты мой любимый клуб! Так отсоси, «Динамо», три тысячи залуп!».

    Вслед за этим появился фанатский «Маяковский счетчик», согласно которому «Динамо» для следующего чемпионства необходимо «отсосать 3000 залуп» – по одной «убавляется» за каждый проигрыш. Сейчас на этом счетчике число 2458.

    • Матч на «ВТБ Арене» состоится в среду, 29 ноября.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    27.11.2023 23:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      nikokobnik 22 минуты назад

      Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «серебряный прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2712

      evgevg13 42 минуты назад

      Видимо редакторы по развитию сами недалеко ушли от подобного дерьма

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1477

      Номэд 43 минуты назад

      Популярней кричалки: Раз два три - зенитушка соси, не будет. Гыгырасы этому рады!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2576

      Fialet 1 час назад

      Охренеть какое дерьмо здесь уже редакторы допускают. Только тогда какого хера запикивают, когда подобные мерзости пользователи пишут?

      4
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      ...
      Рейтинг: +9513

      vladik12 > Fialet 1 час назад

      Что происходит в футбольной среде - то и допускают.

      Здесь вопросы следует задать быдланам из "Бзенита", наверное.

      2
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      Рейтинг: +2712

      evgevg13 > Fialet 41 минуту назад

      Это видимо только их пререгатива

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      Рейтинг: +99

      Боров навоз > vladik12 15 минут назад

      Кхе

      0
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      Рейтинг: +6823

      fakeid 1 час назад

      вот этот счётчик поинтереснее будет

      http://spartak-bez-titulov.ru

      0
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