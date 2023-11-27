«Зенит» перед игрой с «Динамо» выложил стикерпак с отсылкой к кричалке про «отсосать 3000 залуп»

Пресс-служба «Зенита» ответила на мемный анонс «Динамо» очного кубкового матча.

Петербуржцы в телеграме опубликовали стикерпак под «жемчужиной». При клике на жемчужину появляется число 2458 и фраза «Вы опустились на дно».

Скорее всего, это отсылка к знаменитой антидинамовской кричлаке про «3000 залуп». Однажды на трибунах динамовского стадиона прозвучала песня «Динамо» – жемчужина футбола». Фанаты «Спартака» переделали последние строчки песни в кричалку: «Эх, «Динамо», ты мой любимый клуб! Так отсоси, «Динамо», три тысячи залуп!».

Вслед за этим появился фанатский «Маяковский счетчик», согласно которому «Динамо» для следующего чемпионства необходимо «отсосать 3000 залуп» – по одной «убавляется» за каждый проигрыш. Сейчас на этом счетчике число 2458.

Матч на «ВТБ Арене» состоится в среду, 29 ноября.

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