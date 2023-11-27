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  • «Зенит» перед игрой с «Динамо» выложил стикерпак с отсылкой к кричалке про «отсосать 3000 залуп»

«Зенит» перед игрой с «Динамо» выложил стикерпак с отсылкой к кричалке про «отсосать 3000 залуп»

27 ноября 2023, 23:32
25

Пресс-служба «Зенита» ответила на мемный анонс «Динамо» очного кубкового матча.

Петербуржцы в телеграме опубликовали стикерпак под «жемчужиной». При клике на жемчужину появляется число 2458 и фраза «Вы опустились на дно».

Скорее всего, это отсылка к знаменитой антидинамовской кричлаке про «3000 залуп». Однажды на трибунах динамовского стадиона прозвучала песня «Динамо» – жемчужина футбола». Фанаты «Спартака» переделали последние строчки песни в кричалку: «Эх, «Динамо», ты мой любимый клуб! Так отсоси, «Динамо», три тысячи залуп!».

Вслед за этим появился фанатский «Маяковский счетчик», согласно которому «Динамо» для следующего чемпионства необходимо «отсосать 3000 залуп» – по одной «убавляется» за каждый проигрыш. Сейчас на этом счетчике число 2458.

  • Матч на «ВТБ Арене» состоится в среду, 29 ноября.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Зенит Динамо
Комментарии (25)
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Fialet
1701119648
Охренеть какое дерьмо здесь уже редакторы допускают. Только тогда какого хера запикивают, когда подобные мерзости пользователи пишут?
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evgevg13
1701122776
Видимо редакторы по развитию сами недалеко ушли от подобного дерьма
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Oldtrafford83
1701148524
Админ, мамка разрешает такое печатать?)
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FanatSerj
1701154208
А ещё культурная столица называется, но вообще то бомбардир пробил дно ещё больше своим заголовком. Видно совсем плохо, раз нужен такой кликбейт.
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Дядя Серёжа
1701156405
Бомбардир опустился на дно, отсосав 2458 ***** заодно
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Spirit_78
1701161814
Пусть счётчик завтра обновится.
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Alemann
1701162323
Бомбардир - дно. Желтизна зашкаливает.
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Иван Петров 1986
1701185900
Да - о времена, о нравы. Про залу.пы раньше как-то шепотом старались упоминать, а теперь очень громко. Эти дебилы из синита опускают город все ниже и ниже.
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gennadiy
1701187956
ВЫ что там на бомбардире, вообще дебилы ?
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DVOK68
1701193843
Оригинально)
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