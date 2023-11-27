Бальбуэна оценил форму «Динамо» перед игрой с «Зенитом»

Капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал, что его команда находится в хорошей форме перед игрой 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России. В 16-м туре РПЛ в субботу, 25 ноября, его команда победила ЦСКА 3:2.

«Победа заслуженная. У нас несколько дней до игры с «Зенитом», это достаточно хороший промежуток для восстановления. Перед ЦСКА у меня не было столько времени, но получилось выиграть.

У нас еще много матчей в чемпионате, и несколько команд претендуют на чемпионство. Мы в хорошей форме и продолжаем работать над улучшением игры. Посмотрим, что будет в конце, – сказал Бальбуэна.