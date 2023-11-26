Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Пари НН»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча с «Пари НН». Ростовчане победили в 16-м туре РПЛ со счетом 1:0. Клуб занимает 10-е место в чемпионате.

– Как объяснить два разных тайма со стороны «Ростова»? В первом у команды было много подходов, но мало ударов, во втором все иначе.

– Второй тайм до гола не отличался. Не знаю, на какой минуте мы забили, но до гола игра «Ростова» не отличалась.

– Во втором тайме у «Ростова» до гола было несколько ударов и моментов…

– Ну а в чем разница? Я не очень понимаю.

– В количестве ударов. По тому, насколько футболисты пытались активнее бить по воротам. В первом тайме так не били, ждали какого‑то последнего паса?

– Да, улучшения ждали. Все хотели улучшить позицию, но на таком поле и при такой обороне соперника улучшать смысла нет, будет только хуже. Сделали корректировки в перерыве, команда стала действовать агрессивнее в атаке.

– Насколько дождь и тяжелое поле мешали «Ростову»?

– Не знаю, но не могу сказать, что оно нам помогало.

– Почему во втором тайме решили выпустить Голенкова?

– Игроки подустали, решили выпустить ребят помощнее, которые на таком поле могут навязать борьбу у чужих ворот.

– Насколько длительной может быть пауза у Песьякова?

– Без понятия.

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