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    Кафанов сравнил Карпина и Бердыева

    Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высказался о работе вместе с Курбаном Бердыевым и Валерием Карпиным.

    – Расскажите, каким был Бердыев в молодости?

    – Еще когда был игроком, уже выделялся среди всех, уже тогда готовил себя к роли тренера. Был интеллектуально развитым и умел грамотно выражать свои мысли. И на поле тоже выделялся, нестандартно мыслил.

    – Характером закрытым и жестким отличался?

    – В быту был всегда открытым, у него потрясающее чувство юмора. Но в работе и к себе, и к тренерскому штабу были высокие требования с точки зрения дисциплины и умения работать.

    – Вас Бердыев называл младшим братом. Для вас он учитель или старший брат?

    – Там, где вырос, – в Средней Азии – есть свои понятия и принципы. Если старший товарищ о тебе заботится, дает много правильных советов по жизни, то таких у нас называют старшим братом.

    Он очень многое для меня сделал – и в футболе, и в жизни. За это ему благодарен.

    – А с Валерием Карпиным какие-то сходства есть?

    Они абсолютно разные, вообще не похожи. Если говорить о профессиональных качествах, то это два больших тренера, большие личности в футболе, но при этом они абсолютно разные, и мне очень повезло поработать с каждым из них.

    – А как вы можете охарактеризовать Карпина?

    – Неуемная энергия. Может работать сутками без перерыва. Невероятная уверенность в себе, которая передается игрокам. Никогда не унывает после поражений.

    За тот период, что мы работаем вместе с Валерием Георгиевичем, он стал тренером, который может решать самые большие задачи. Мне с ним работается легко и комфортно.

    • Кафанов помогает Карпину в «Ростове» и сборной России.
    • С Бердыевым он работал в «Рубине», «Ростове» и других командах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1736187234
    Приятно слышать такое о Карпине. Жаль, что в Спартаке этого не слышат и не понимают. (((
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