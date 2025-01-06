Кафанов сравнил Карпина и Бердыева

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высказался о работе вместе с Курбаном Бердыевым и Валерием Карпиным.

– Расскажите, каким был Бердыев в молодости?

– Еще когда был игроком, уже выделялся среди всех, уже тогда готовил себя к роли тренера. Был интеллектуально развитым и умел грамотно выражать свои мысли. И на поле тоже выделялся, нестандартно мыслил.

– Характером закрытым и жестким отличался?

– В быту был всегда открытым, у него потрясающее чувство юмора. Но в работе и к себе, и к тренерскому штабу были высокие требования с точки зрения дисциплины и умения работать.

– Вас Бердыев называл младшим братом. Для вас он учитель или старший брат?

– Там, где вырос, – в Средней Азии – есть свои понятия и принципы. Если старший товарищ о тебе заботится, дает много правильных советов по жизни, то таких у нас называют старшим братом.

Он очень многое для меня сделал – и в футболе, и в жизни. За это ему благодарен.

– А с Валерием Карпиным какие-то сходства есть?

– Они абсолютно разные, вообще не похожи. Если говорить о профессиональных качествах, то это два больших тренера, большие личности в футболе, но при этом они абсолютно разные, и мне очень повезло поработать с каждым из них.

– А как вы можете охарактеризовать Карпина?

– Неуемная энергия. Может работать сутками без перерыва. Невероятная уверенность в себе, которая передается игрокам. Никогда не унывает после поражений.

За тот период, что мы работаем вместе с Валерием Георгиевичем, он стал тренером, который может решать самые большие задачи. Мне с ним работается легко и комфортно.