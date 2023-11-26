Дзагоев решил пока не возвращаться в Россию

PR-менеджер Алана Дзагоева Дарья Арсланова рассказала, где игрок будет жить после окончания карьеры.
– Последним местом работы Алана была Греция. Он планирует вернуться в Россию или, может быть, как Василий Березуцкий, останется за границей?
– Ближайшие месяцы Алан проведет с семьей в Испании и отдохнет, а в следующем году планирует получить тренерскую лицензию в Академии РФС у Сергея Овчинникова. Ему это очень интересно.
С Березуцким в Испании он тоже встретится – они уже договорились поиграть в падел в отпуске.
- Дзагоев на этой неделе закончил карьеру в 33 года.
- Последним клубом оказалась «Ламия».
- С 2008 по 2022 год Дзагоев выступал за ЦСКА.
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Источник: «РБ Спорт»