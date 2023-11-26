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    Дзагоев решил пока не возвращаться в Россию

    PR-менеджер Алана Дзагоева Дарья Арсланова рассказала, где игрок будет жить после окончания карьеры.

    – Последним местом работы Алана была Греция. Он планирует вернуться в Россию или, может быть, как Василий Березуцкий, останется за границей?

    – Ближайшие месяцы Алан проведет с семьей в Испании и отдохнет, а в следующем году планирует получить тренерскую лицензию в Академии РФС у Сергея Овчинникова. Ему это очень интересно.

    С Березуцким в Испании он тоже встретится – они уже договорились поиграть в падел в отпуске.

    • Дзагоев на этой неделе закончил карьеру в 33 года.
    • Последним клубом оказалась «Ламия».
    • С 2008 по 2022 год Дзагоев выступал за ЦСКА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    26.11.2023 21:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12702

      BRO_football 33 минуты назад

      Ждём когда кто-нибудь из чиновников опять подкинет Г. на вентилятор, чтобы и на Дзагоева попало)

      Лол, у Дзагоева есть свой личный PR-менеджер? По-моему это перебор)

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      Рейтинг: +36752

      VVM1964 1 час назад

      Ой ой ой !!! НУ ВСЁ - "предатель, невозвращенец и гнида" !!! ...

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