Газзаев оценил игру Файзуллаева за ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре нападающего команды Аббосбека Файзуллаева.

«Этот парень прибавляет на глазах. Он уже ведет игру ЦСКА, отдает, забивает. Файзуллаев выделялся на фоне остальных игроков красно-синих. Очень интересный полузащитник, становится все заметнее и заметнее на поле», – сказал Газзаев.

В сезоне РПЛ у узбекистанца 11 матчей, 2 гола, 4 ассиста.

ЦСКА купил Файзуллаева у «Пахтакора» летом за 500 тысяч евро.

Также игрока предлагали «Динамо».

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