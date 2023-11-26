Черданцев дал совет «Спартаку» после снежного матча с «Балтикой»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался по матчу 16-го тура РПЛ «Балтика» – «Спартак» (0:2).

Встреча в Калининграде прошла в снегопад.

Красных мячей не было.

«Спартак» в такую погоду играл в белой форме.

«Вообще-то команда такого уровня, как «Спартак», должна брать на выезд два комплекта формы. Контрастный. Мало ли что. Было бы логично в такую погоду играть в красном, например.

И когда уже напишут в регламенте, что ближе к зиме принимающая команда должна иметь несколько мячей яркого цвета. Хотя мне говорили, якобы у предыдущего технического спонсора просто не было в линейке товаров ярких мячей», – написал Черданцев.

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