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    • Черданцев дал совет «Спартаку» после снежного матча с «Балтикой»

    Черданцев дал совет «Спартаку» после снежного матча с «Балтикой»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался по матчу 16-го тура РПЛ «Балтика» – «Спартак» (0:2).

    • Встреча в Калининграде прошла в снегопад.
    • Красных мячей не было.
    • «Спартак» в такую погоду играл в белой форме.

    «Вообще-то команда такого уровня, как «Спартак», должна брать на выезд два комплекта формы. Контрастный. Мало ли что. Было бы логично в такую погоду играть в красном, например.

    И когда уже напишут в регламенте, что ближе к зиме принимающая команда должна иметь несколько мячей яркого цвета. Хотя мне говорили, якобы у предыдущего технического спонсора просто не было в линейке товаров ярких мячей», – написал Черданцев.

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    Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева

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    Сегодня, 10:02
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12

      Андрей-Дубовцев-google 22 минуты назад

      Играйте летом, как в СССР, и не надо 2 формы тащить и мячи красить. Подстройка под Европу нам пользу не приносит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15076

      playsh 1 час назад

      Чердак,пора бы вспомнить,что футбол вообще-то летний вид спорта,и народ хочет сидеть на стадионе в тенниске и шортах,вкушая прохладные напитки,а не морозить свою задницу на ледяной скамейке.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3178

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Чердаку логично давать ненужные советы газпрёмовским бом.жам)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1590

      Дубина 1 час назад

      газпромовский идиот

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20723

      NewLife 2 часа назад

      Детский лепет проф непригодного телевизионщика.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17569

      Алексей З 2 часа назад

      Идиот , зимой в футбол в России не должны играть !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6254

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      К синему Балтики красный Спартака...
      Не думает Черданцев об обладателях чёрно-белых телевизоров... бесчуственный..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      rac531 2 часа назад

      ЧЕРДАНЦЕВ - это зеркало идиотизма рассейского телевидения)

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +9504

      vladik12 > rac531 2 часа назад

      Опять бухой там?

      5
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