Черданцев дал совет «Спартаку» после снежного матча с «Балтикой»

Играйте летом, как в СССР, и не надо 2 формы тащить и мячи красить. Подстройка под Европу нам пользу не приносит.
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался по матчу 16-го тура РПЛ «Балтика» – «Спартак» (0:2).
- Встреча в Калининграде прошла в снегопад.
- Красных мячей не было.
- «Спартак» в такую погоду играл в белой форме.
«Вообще-то команда такого уровня, как «Спартак», должна брать на выезд два комплекта формы. Контрастный. Мало ли что. Было бы логично в такую погоду играть в красном, например.
И когда уже напишут в регламенте, что ближе к зиме принимающая команда должна иметь несколько мячей яркого цвета. Хотя мне говорили, якобы у предыдущего технического спонсора просто не было в линейке товаров ярких мячей», – написал Черданцев.