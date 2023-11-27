Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • В РФС назвали преимущество плохой телекартинки матча «Балтика» – «Спартак»

    В РФС назвали преимущество плохой телекартинки матча «Балтика» – «Спартак»

    Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о качестве телекартинки в матче 16-го тура РПЛ «Балтика»«Спартак» (0:2).

    • Встреча прошла в снегопад.
    • Мяч был белым.
    • «Спартак» играл в белой форме.

    «То, что мы видели недостатки на экранах телевизоров, не уверен, что арбитр их видел. Потому что мяч достаточно контрастный, и когда идет взаимодействие на поле, проблем не было. VAR отработал весь матч, разметка была видна. Да, зрители получили не самую лучшую картинку, но зато повод для обсуждения», – сказал Каманцев.

    Новости по теме
    В Госдуме прокомментировали драку фанатов «Спартака» и «Балтики» 7
    Божович – о матче «Спартака» с «Балтикой»: «Никогда не играл в условиях, когда все было настолько плохо» 2
    Зиньковский отреагировал на условия в матче с «Балтикой»: «Футбола было мало»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1432

      Krics 8 минут назад

      Так вот для кого играют в футбол,ихмо.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+