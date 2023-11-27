В РФС назвали преимущество плохой телекартинки матча «Балтика» – «Спартак»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о качестве телекартинки в матче 16-го тура РПЛ «Балтика» – «Спартак» (0:2).

Встреча прошла в снегопад.

Мяч был белым.

«Спартак» играл в белой форме.

«То, что мы видели недостатки на экранах телевизоров, не уверен, что арбитр их видел. Потому что мяч достаточно контрастный, и когда идет взаимодействие на поле, проблем не было. VAR отработал весь матч, разметка была видна. Да, зрители получили не самую лучшую картинку, но зато повод для обсуждения», – сказал Каманцев.