Зиньковский отреагировал на условия в матче с «Балтикой»: «Футбола было мало»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский остался недоволен условиями матча с «Балтикой» (2:0). Игра в Калининграде проходила в сложных погодных условиях из-за снегопада, который обрушился на город.

«В матче с «Балтикой» было мало футбола. Всем тяжело игралось. Разминались на одном поле, а потом вышли на игру, и совсем другая обстановка. Все, кто играл ближе к центру, играли под мостом.

Для нас главное – победа. Забили два, я поучаствовал в первом голе, поэтому, конечно, рад», – сказал Зиньковский.