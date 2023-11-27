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    • Зиньковский отреагировал на условия в матче с «Балтикой»: «Футбола было мало»

    Зиньковский отреагировал на условия в матче с «Балтикой»: «Футбола было мало»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский остался недоволен условиями матча с «Балтикой» (2:0). Игра в Калининграде проходила в сложных погодных условиях из-за снегопада, который обрушился на город.

    «В матче с «Балтикой» было мало футбола. Всем тяжело игралось. Разминались на одном поле, а потом вышли на игру, и совсем другая обстановка. Все, кто играл ближе к центру, играли под мостом.

    Для нас главное – победа. Забили два, я поучаствовал в первом голе, поэтому, конечно, рад», – сказал Зиньковский.

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    Источник: Sport24

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