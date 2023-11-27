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    • В Госдуме прокомментировали драку фанатов «Спартака» и «Балтики»

    В Госдуме прокомментировали драку фанатов «Спартака» и «Балтики»

    Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на драку болельщиков на матче «Балтики» со «Спартаком» (0:2).

    Потасовка произошла в подтрибунном помещении. Полиция уже начала проверку.

    – А что тут думать, разве не было драк никогда, что ли? Странно комментировать драку на каком-то матче.

    – У нас давно не было драк на самом стадионе.

    – Правоохранительные органы должны были быстрее сработать. Но там же не поубивали друг друга. Шучу, конечно. Я об этом не знаю, может, там два человека подрались. А на этот матч нужен был Fan ID?

    – Да.

    – Понятно. Я не пойму, чтобы отменить Fan ID, все теперь драться что ли будут? (смеется). Вот как это вообще связывается с Fan ID? Как можно отследить любой мужской конфликт на ровном месте?

    При чем здесь Fan ID? Что-то мужики не поделили. Не думаю, что это история из-за команд или из-за футбола. Кто-то кому-то на ногу наступил. Правоохранительные органы разберутся, заблокируют зачинщикам Fan ID. Это же административка, в суде разберутся.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 19:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +103

      OtVinta 26 минут назад

      Видимо других проблем у депутатов России-матушки нету …остается лишь драки фанатов обсуждать…

      1
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      Рейтинг: +2247

      Айболид 44 минуты назад

      г-дума за своих переживает (не за Балтику если что ).

      1
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    • ...
      Рейтинг: +39

      голлевацнен 1 час назад

      Да нормально баба сказала.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25408

      bset 1 час назад

      Так а зачем FanID, если он не работает?

      1
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      Рейтинг: +1620

      Дубина 1 час назад

      газпром виноват

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      Рейтинг: +6823

      fakeid > Дубина 1 час назад

      в твоих тупых комментах?

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