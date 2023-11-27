В Госдуме прокомментировали драку фанатов «Спартака» и «Балтики»

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на драку болельщиков на матче «Балтики» со «Спартаком» (0:2).

Потасовка произошла в подтрибунном помещении. Полиция уже начала проверку.

– А что тут думать, разве не было драк никогда, что ли? Странно комментировать драку на каком-то матче.

– У нас давно не было драк на самом стадионе.

– Правоохранительные органы должны были быстрее сработать. Но там же не поубивали друг друга. Шучу, конечно. Я об этом не знаю, может, там два человека подрались. А на этот матч нужен был Fan ID?

– Да.

– Понятно. Я не пойму, чтобы отменить Fan ID, все теперь драться что ли будут? (смеется). Вот как это вообще связывается с Fan ID? Как можно отследить любой мужской конфликт на ровном месте?

При чем здесь Fan ID? Что-то мужики не поделили. Не думаю, что это история из-за команд или из-за футбола. Кто-то кому-то на ногу наступил. Правоохранительные органы разберутся, заблокируют зачинщикам Fan ID. Это же административка, в суде разберутся.

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