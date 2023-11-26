Фанаты «Спартака» и «Балтики» подрались во время матча

Как не подраться,Спартак имел явное преимущество,выйдя на поле в форме "невидимки."Как Летучие голландцы,игроки появлялись то здесь,то там,где их не ожидали.А болелы вообще спартаковцев на поле не увидели,вот и подрались.
Накануне во время матча 16-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2) случилась драка болельщиков.
Потасовка произошла в подтрибунном помещении. По словам очевидцев, спартаковские болельщики были в состоянии алкогольного опьянения.
О пострадавших или задержанных не сообщается.
- «Спартак» сыграл в Калининграде впервые в этом веке.