Фанаты «Спартака» и «Балтики» подрались во время матча

Накануне во время матча 16-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2) случилась драка болельщиков.

Потасовка произошла в подтрибунном помещении. По словам очевидцев, спартаковские болельщики были в состоянии алкогольного опьянения.

О пострадавших или задержанных не сообщается.