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    Фанаты «Спартака» и «Балтики» подрались во время матча

    Накануне во время матча 16-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2) случилась драка болельщиков.

    Потасовка произошла в подтрибунном помещении. По словам очевидцев, спартаковские болельщики были в состоянии алкогольного опьянения.

    О пострадавших или задержанных не сообщается.

    • «Спартак» сыграл в Калининграде впервые в этом веке.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +15080

      playsh 7 минут назад

      Как не подраться,Спартак имел явное преимущество,выйдя на поле в форме "невидимки."Как Летучие голландцы,игроки появлялись то здесь,то там,где их не ожидали.А болелы вообще спартаковцев на поле не увидели,вот и подрались.

      0
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      Рейтинг: +12239

      ivany4 1 час назад

      Порадовало: во время матча 16-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2) случилась драка болельщиков, по словам очевидцев, спартаковские болельщики были в состоянии алкогольного опьянения, о пострадавших или задержанных не сообщается.))
      То что они в разной клубной форме, не говорит о фанатской принадлежности. Об алкогольном опьянении - протокол экспертизы в студию(!). Какая же это рака, что нет ни пострадавших ни задержанных. Видимо "фанатам" достаточно было увидеть полиционера, что бы испугаться и разбежаться.))) И по поводу фан айди, а не хотят ли руководители стадиона навести порядок среди персонала, что бы они не продавали алкоголь болельщикам?!

      4
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      Рейтинг: +6611

      AtticusFinch 1 час назад

      Вот теперь и посмотрим - для чего вводили фан - айди, для дела или по другой причине...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1976

      GermanVo 1 час назад

      Интересно, на что рассчитывали эти балтийские герои, когда выводили поговорить пьяных фанатов?? Для этого есть органы правопорядка. Обращайтесь, пишите заявления. Не даром же фан-уйди вводили. Вот пусть и разбираются с неадекватными фанатами. А самим спровоцировать потасовку, а потом говорить о беременных женщинах и детях, это как-то мелко и позорно?

      6
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      Рейтинг: +8062

      Semenycch 1 час назад

      Парнокопытные и здесь ведут себя так, как будто только из хлева!

      3
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      Рейтинг: +2697

      evgevg13 2 часа назад

      Кто бы сомневался... Св-иньи они и в Африке св-иньи

      5
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      Рейтинг: +36738

      VVM1964 > evgevg13 51 минуту назад

      Странно - а позиционируешь себя как из Тюмени )))

      1
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      Рейтинг: +2239

      Айболид 2 часа назад

      Враньё ведь фсё . Фсё гаспромподстроил подлый !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6571

      Эном айс > Айболид 2 часа назад

      Да ряженные ,палюбасу..)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2239

      Айболид > Эном айс 2 часа назад

      Даю вам честное слово:
      Вчера в половине шестого
      Я встретил двух свинок
      Без шляп и ботинок.
      Даю вам честное слово! (с)

      2
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      Рейтинг: +36738

      VVM1964 > Эном айс 49 минут назад

      Скажи, а эту "новость" специально для вас с доктором подкинули ??? Судя по реакции - БИНГО !!! )))

      0
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      Рейтинг: +256

      Avitaminoz 2 часа назад

      Ахахахах
      Нам это не понравилось, позвали махаться один на один. А потом пишут про беременных жён.... Логика огонь

      5
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      Рейтинг: +1370

      кaстрюлька > Avitaminoz 2 часа назад

      дебил, ..ля

      1
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      Рейтинг: +1370

      кaстрюлька 3 часа назад

      Свиням опять люлей выписали ?

      2
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      Рейтинг: +2056

      Romio-xxx > кaстрюлька 2 часа назад

      Кастрюльке днище выдрали!)))

      4
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