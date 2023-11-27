Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Божович – о матче «Спартака» с «Балтикой»: «Никогда не играл в условиях, когда все было настолько плохо»

    Божович – о матче «Спартака» с «Балтикой»: «Никогда не играл в условиях, когда все было настолько плохо»

    Бывший тренер «Динамо», «Локомотива» и «Ростова» Миодраг Божович высказался об условиях проведения матча «Балтика» – «Спартак».

    «Не понимаю, почему матч не отменили. Я даже не увидел забитые мячи. Очень странно, что судья не остановил игру. Лично я не мог разглядеть мяч. Я никогда не играл в условиях, когда все было настолько плохо», – сказал Божович.

    • Игра в Калининграде проходила в сложных погодных условиях из-за снегопада, который обрушился на город.
    • «Спартак» победил со счетом 2:0.

    Новости по теме
    Божович раскритиковал МОК за позицию по Играм дружбы: «Это давление Запада, правда их не интересует»
    Божович жестко ответил Василию Березуцкому 50
    Божович объяснил, почему Абаскаля до сих пор не уволили из «Спартака» 16
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6619

      AtticusFinch 2 часа назад

      Зачем вообще такие команды как Тосно Тамбов Ска-Хабаровск, Балтика заходят? распилить бюджет и кануть в лето?

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+