Божович – о матче «Спартака» с «Балтикой»: «Никогда не играл в условиях, когда все было настолько плохо»

Бывший тренер «Динамо», «Локомотива» и «Ростова» Миодраг Божович высказался об условиях проведения матча «Балтика» – «Спартак».

«Не понимаю, почему матч не отменили. Я даже не увидел забитые мячи. Очень странно, что судья не остановил игру. Лично я не мог разглядеть мяч. Я никогда не играл в условиях, когда все было настолько плохо», – сказал Божович.