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РПЛ. «Динамо» победило на выезде ЦСКА (3:2), у Бителло дубль

25 ноября 2023, 19:24
23

«Динамо» в 16-м туре РПЛ переиграло на выезде ЦСКА. Повести в счете успели обе команды.

У «Динамо» дубль оформил бразилец Бителло.

Динамовцы поднялись в топ-3. ЦСКА занимает пятую строчку.

ЦСКА в первом круге тоже проиграл «Динамо».

ЦСКА не проигрывал в основное время 14 матчей подряд. «Динамо» не уступает десять встреч подряд.

Россия. РПЛ. 16-й тур

ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 2:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Бителло, 7; 1:1 – Файзуллаев, 23; 2:1 – Заболотный, 40; 2:2 – Бителло, 55; 2:3 – Тюкавин, 74.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Динамо ЦСКА Бителло
Комментарии (23)
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Дубина
1700929519
РЖУ НЕ МОГУ!!!!
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VVM1964
1700929547
Ржу, не могу...
Ответить
alex1951
1700930008
Со стороны Динамо - Карасев молоток...со стороны ЦСКА - Карасев могильщик армейцев... Динамо-так держать!
Ответить
CSKA57
1700930066
Обидно, досадно, но ладно! Победил сильнейший.
Ответить
FanatSerj
1700930691
Динамо в первом тайме совсем без обороны, ЦСКА в первом тайме набегались и во втором уже пешком ходили, ну и тонна моментов не реализовано с обеих сторон, смотрелось конечно весело, могла бы быть и ничья, но видно Динамо повезло чуть чуть больше.
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nominum
1700930801
Файзуллаев красавец. В 20 лет такая игра!
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DOCTOR PENALTY
1700931108
Аплодисменты Личке: он нашёл решение как исправить провальную игру на правом фланге в первом тайме и смог поправить настрой на второй тайм - в результате красивая победа. Нам бы такого тренера.
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Кузьмич на трибуне
1700931982
Московское Динамо на выезде (в Москву) победило московских Армейцев. Аплодирую стоя.
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Дубина
1700934383
У коней 20 комментов у зени 30))) Ща у Спартака 250 за час будет((!!!
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zigbert
1700941733
Динамо с победой! В первом тайме у ЦСКА было большое преимущество но вот во втором Динамо сумело перевернуть игру.
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