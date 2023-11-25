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    РПЛ. «Динамо» победило на выезде ЦСКА (3:2), у Бителло дубль

    «Динамо» в 16-м туре РПЛ переиграло на выезде ЦСКА. Повести в счете успели обе команды.

    У «Динамо» дубль оформил бразилец Бителло.

    Динамовцы поднялись в топ-3. ЦСКА занимает пятую строчку.

    ЦСКА в первом круге тоже проиграл «Динамо».

    ЦСКА не проигрывал в основное время 14 матчей подряд. «Динамо» не уступает десять встреч подряд.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 2:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Бителло, 7; 1:1 – Файзуллаев, 23; 2:1 – Заболотный, 40; 2:2 – Бителло, 55; 2:3 – Тюкавин, 74.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии24
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      Рейтинг: +15117

      Skull_Boy 38 минут назад

      Лысого пора слать и ЦСКА с ним ничего не светит и только полнейший мудак выпускает вместо опорника еще одного центрдефа когда ничья, а тем временем Давила сидит в запасе и он тупа сливает матчи, это не тренер это уе_ок

      0
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      Рейтинг: +1575

      Дубина 56 минут назад

      У коней 20 комментов у зени 30)))

      Ща у Спартака 250 за час будет((!!!

      1
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      Рейтинг: +4132

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Московское Динамо на выезде (в Москву) победило московских Армейцев. Аплодирую стоя.

      1
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      Рейтинг: +25365

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Аплодисменты Личке: он нашёл решение как исправить провальную игру на правом фланге в первом тайме и смог поправить настрой на второй тайм - в результате красивая победа. Нам бы такого тренера.

      1
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      Рейтинг: +2985

      Suvorov71 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ну что Бог дал, а там посмотрим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2348

      nominum 1 час назад

      Файзуллаев красавец. В 20 лет такая игра!

      5
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      Рейтинг: +2985

      Suvorov71 > nominum 1 час назад

      Помойные уволокут в свою вонючку, хороший парень, но если удет в питерскую помойку пропадет

      3
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      Рейтинг: +8010

      FanatSerj 1 час назад

      Динамо в первом тайме совсем без обороны, ЦСКА в первом тайме набегались и во втором уже пешком ходили, ну и тонна моментов не реализовано с обеих сторон, смотрелось конечно весело, могла бы быть и ничья, но видно Динамо повезло чуть чуть больше.

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      Рейтинг: +35

      Ghork 2 часа назад

      Без всяких отговорок это просто стрёмно.....

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      Рейтинг: +5541

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Игра смотрелась. Взяли слишком быстрый темп без центра поля. Из за этого темпа кони выдохлись во втором тайме. Физика у ментов была выше. Гыгыгы

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      Рейтинг: +3840

      CSKA57 2 часа назад

      Обидно, досадно, но ладно! Победил сильнейший.

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      Рейтинг: +35

      Ghork > CSKA57 2 часа назад

      Позорище!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +3840

      CSKA57 > Ghork 2 часа назад

      Согласен! Игра ЦСКА - дерьмо!

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      Рейтинг: +11886

      alex1951 2 часа назад

      Со стороны Динамо - Карасев молоток...со стороны ЦСКА - Карасев могильщик армейцев...
      Динамо-так держать!

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