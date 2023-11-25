Лысого пора слать и ЦСКА с ним ничего не светит и только полнейший мудак выпускает вместо опорника еще одного центрдефа когда ничья, а тем временем Давила сидит в запасе и он тупа сливает матчи, это не тренер это уе_ок
«Динамо» в 16-м туре РПЛ переиграло на выезде ЦСКА. Повести в счете успели обе команды.
У «Динамо» дубль оформил бразилец Бителло.
Динамовцы поднялись в топ-3. ЦСКА занимает пятую строчку.
ЦСКА в первом круге тоже проиграл «Динамо».
ЦСКА не проигрывал в основное время 14 матчей подряд. «Динамо» не уступает десять встреч подряд.
Россия. РПЛ. 16-й тур
ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 2:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Бителло, 7; 1:1 – Файзуллаев, 23; 2:1 – Заболотный, 40; 2:2 – Бителло, 55; 2:3 – Тюкавин, 74.