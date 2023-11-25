«Динамо» в 16-м туре РПЛ переиграло на выезде ЦСКА. Повести в счете успели обе команды.

У «Динамо» дубль оформил бразилец Бителло.

Динамовцы поднялись в топ-3. ЦСКА занимает пятую строчку.

ЦСКА в первом круге тоже проиграл «Динамо».

ЦСКА не проигрывал в основное время 14 матчей подряд. «Динамо» не уступает десять встреч подряд.

Россия. РПЛ. 16-й тур

ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 2:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Бителло, 7; 1:1 – Файзуллаев, 23; 2:1 – Заболотный, 40; 2:2 – Бителло, 55; 2:3 – Тюкавин, 74.

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