Динамо - ЦСКА

Фукс и Баха лажаются постоянно, Карася почти не видно, у Чалова прицел намертво сбит и Федотов в перерыве никого не поменял.
|12 тур
|8 октября, суббота
|16:30
|ЦСКА
|1:1
|Динамо
|26 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:30
|ЦСКА
|1:0
|Динамо
|3 тур
|8 августа, воскресенье
|20:00
|Динамо
|2:1
|ЦСКА
|30 тур
|16 мая, воскресенье
|14:00
|Динамо
|3:2
|ЦСКА
|11 тур
|18 октября, воскресенье
|16:30
|ЦСКА
|3:1
|Динамо
|25 тур
|9 апреля, понедельник
|19:30
|ЦСКА
|1:2
|Динамо
|11 тур
|23 сентября, суббота
|16:30
|Динамо
|0:0
|ЦСКА
|25 тур
|24 апреля, воскресенье
|17:00
|ЦСКА
|1:0
|Динамо
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|13:30
|Динамо
|0:2
|ЦСКА
|20 тур
|9 марта, воскресенье
|13:30
|Динамо
|4:2
|ЦСКА
|12 тур
|6 октября, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|0:2
|Динамо
|24 тур
|12 апреля, пятница
|20:00
|Динамо
|0:0
|ЦСКА
|10 тур
|30 сентября, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|0:2
|Динамо
|22 тур
|20 сентября, воскресенье
|14:00
|ЦСКА
|3:0
|Динамо
|8 тур
|10 мая, воскресенье
|14:00
|Динамо
|1:2
|ЦСКА
|26 тур
|27 октября, понедельник
|19:00
|Динамо
|1:3
|ЦСКА
|12 тур
|6 июля, воскресенье
|16:00
|ЦСКА
|0:2
|Динамо
|30 тур
|26 ноября, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|1:2
|Динамо
|15 тур
|13 августа, воскресенье
|00:00
|Динамо
|2:3
|ЦСКА
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47:7
|+40
|42
|2.
|Спартак М
|17
|11
|3
|3
|40:18
|+22
|36
|3.
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32:23
|+9
|35
|4.
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29:16
|+13
|29
|5.
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27:27
|0
|26
|6.
|Динамо М
|16
|7
|5
|4
|31:20
|+11
|26
|7.
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33:37
|-4
|25
|8.
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31:29
|+2
|25
|9.
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27:32
|-5
|25
|10.
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21:28
|-7
|21
|11.
|Крылья Советов
|17
|5
|5
|7
|20:25
|-5
|20
|12.
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22:29
|-7
|19
|13.
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21:33
|-12
|13
|14.
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20:34
|-14
|13
|15.
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16:36
|-20
|12
|16.
|Торпедо М
|17
|1
|3
|13
|7:30
|-23
|6