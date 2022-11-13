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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Помощники:
Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Болотенков
Резервный судья:
Иван Сиденков
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Материалы

Динамо - ЦСКА

13.11.2022, Воскресенье, 19:30 мск Москва, стадион ВТБ Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 17 тур Динамо - ЦСКА
П1
1.06
Х
12
П2
54
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Россия. Премьер-лига (2022/2023)
12 тур
8 октября, суббота 16:30 ЦСКА 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
26 тур
24 апреля, воскресенье 19:30 ЦСКА 1:0 Динамо
3 тур
8 августа, воскресенье 20:00 Динамо 2:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
30 тур
16 мая, воскресенье 14:00 Динамо 3:2 ЦСКА
11 тур
18 октября, воскресенье 16:30 ЦСКА 3:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
24 тур
27 июня, суббота 19:00 Динамо 0:0 ЦСКА
14 тур
27 октября, воскресенье 16:30 ЦСКА 0:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
27 тур
5 мая, воскресенье 16:30 ЦСКА 2:2 Динамо
13 тур
3 ноября, суббота 16:30 Динамо 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
25 тур
9 апреля, понедельник 19:30 ЦСКА 1:2 Динамо
11 тур
23 сентября, суббота 16:30 Динамо 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
24 апреля, воскресенье 17:00 ЦСКА 1:0 Динамо
11 тур
4 октября, воскресенье 13:30 Динамо 0:2 ЦСКА
Товарищеские матчи 2016

18 февраля, четверг 18:00 Динамо 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
22 тур
8 апреля, среда 20:30 ЦСКА 1:2 Динамо
13 тур
9 ноября, воскресенье 13:30 Динамо 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
9 марта, воскресенье 13:30 Динамо 4:2 ЦСКА
12 тур
6 октября, воскресенье 13:30 ЦСКА 0:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
12 апреля, пятница 20:00 Динамо 0:0 ЦСКА
10 тур
30 сентября, воскресенье 13:30 ЦСКА 0:2 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
40 тур
21 апреля, суббота 16:30 Динамо 1:0 ЦСКА
34 тур
9 марта, пятница 14:00 ЦСКА 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 14:00 ЦСКА 0:4 Динамо
8 тур
8 мая, воскресенье 14:00 Динамо 2:2 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
27 октября, среда 18:15 Динамо 0:0 ЦСКА
2 тур
21 марта, воскресенье 16:15 ЦСКА 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2009
22 тур
20 сентября, воскресенье 14:00 ЦСКА 3:0 Динамо
8 тур
10 мая, воскресенье 14:00 Динамо 1:2 ЦСКА
Россия. Кубок (2008/2009)
1/2 финала
13 мая, среда 19:30 Динамо 2:2
(5:6)п		 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
26 тур
27 октября, понедельник 19:00 Динамо 1:3 ЦСКА
12 тур
6 июля, воскресенье 16:00 ЦСКА 0:2 Динамо
Россия. Премьер-лига 2007
16 тур
14 июля, суббота 14:00 ЦСКА 0:1 Динамо
2 тур
18 марта, воскресенье 14:00 Динамо 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:2 Динамо
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Динамо 2:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
29 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Динамо 1:2 ЦСКА
14 тур
2 июля, суббота 14:00 ЦСКА 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
29 тур
8 ноября, понедельник 00:00 ЦСКА 0:0 Динамо
2 тур
20 марта, суббота 00:00 Динамо 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
27 тур
4 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
4 тур
12 апреля, суббота 00:00 Динамо 2:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
11 сентября, среда 00:00 ЦСКА 2:3 Динамо
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Динамо 1:2 ЦСКА
Чемпионат России 2001
29 тур
27 октября, суббота 00:00 Динамо 3:1 ЦСКА
15 тур
30 июня, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Динамо
Чемпионат России 2000
29 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Динамо 1:0 ЦСКА
15 тур
27 июня, вторник 00:00 ЦСКА 2:2 Динамо
Чемпионат России 1999
29 тур
30 октября, суббота 00:00 ЦСКА 4:1 Динамо
15 тур
7 июля, среда 00:00 Динамо 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Динамо 0:3 ЦСКА
4 тур
18 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
Чемпионат России 1997
18 тур
16 июля, среда 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
1 тур
16 марта, воскресенье 00:00 Динамо 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
26 тур
5 сентября, четверг 00:00 Динамо 2:3 ЦСКА
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
Чемпионат России 1995
17 тур
22 июля, суббота 00:00 Динамо 0:1 ЦСКА
8 тур
24 мая, среда 00:00 ЦСКА 1:3 Динамо
Чемпионат России 1994
23 тур
9 сентября, пятница 00:00 ЦСКА 2:3 Динамо
15 тур
24 июля, воскресенье 00:00 Динамо 2:4 ЦСКА
Чемпионат России 1993
34 тур
30 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
18 тур
1 июля, четверг 00:00 Динамо 2:1 ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 15 тур
17 июля, пятница 00:00 ЦСКА 4:1 Динамо
Первый этап, 7 тур
3 мая, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 17 13 3 1 47:7 +40 42
2. Спартак М 17 11 3 3 40:18 +22 36
3. Ростов 17 10 5 2 32:23 +9 35
4. ЦСКА 16 8 5 3 29:16 +13 29
5. Ахмат 17 8 2 7 27:27 0 26
6. Динамо М 16 7 5 4 31:20 +11 26
7. Оренбург 17 8 1 8 33:37 -4 25
8. Краснодар 17 7 4 6 31:29 +2 25
9. Сочи 17 7 4 6 27:32 -5 25
10. Урал 17 6 3 8 21:28 -7 21
11. Крылья Советов 17 5 5 7 20:25 -5 20
12. Пари НН 17 5 4 8 22:29 -7 19
13. Факел 17 1 10 6 21:33 -12 13
14. Локомотив 17 3 4 10 20:34 -14 13
15. Химки 17 3 3 11 16:36 -20 12
16. Торпедо М 17 1 3 13 7:30 -23 6
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    Рейтинг: +419

    Таврида 2 минуты назад

    Фукс и Баха лажаются постоянно, Карася почти не видно, у Чалова прицел намертво сбит и Федотов в перерыве никого не поменял.

    0
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    Рейтинг: +66446

    portero 25 минут назад

    ЦСКА Сычевого не хватает

    1
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    Рейтинг: +5119

    neim 43 минуты назад

    Ну Скопа молодец, забил ! Это он вместо нападающего Федьки Смолова постарался.
    Давай Тюкавина на поле !

    1
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    Рейтинг: +5119

    neim 3 часа назад

    Удачи Динамо в сегодняшнем матче ! Может быть хоть сегодня команда порадует своих болельщиков ?

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Матч-центр
14:00
Александрия
Верес
1
1
Идет второй тайм
14:00
Ворскла
Днепр-1
1
1
Идет второй тайм
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Коруксо
Эльденсе
1
1
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Оуренсе
Алькоркон
1
1
Первый тайм доп. времени
19:30
Фулхэм
Манчестер Юн
1
1
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Фрайбург
Унион
4
0
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Нордшелланд
Ольборг
2
0
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Милан
Фиорентина
1
1
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20:00
Фастав
Славия П
0
3
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20:00
Лейда
Алавес
0
1
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20:00
Утебо
Мерида
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1
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20:30
Андерлехт
Генк
0
1
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Олимпиакос
АЕК
0
0
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Реал Унион
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Сан Роке де Лепе
Хетафе
1
0
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Портимоненси
Брага
0
0
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Каза Пиа
Шавиш
0
0
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Жил Висенте
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