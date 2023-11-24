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Григорян назвал российский клуб, который он предал

24 ноября 2023, 20:26
2

Тренер Александр Григорян считает себя предателем.

«В свой второй заход в «СКА-Хабаровск» я создавал команду. Собирал команду по крупицам, отдал столько сил и здоровья. Уговаривал жен игроков, чтобы привезти мужей в Хабаровск.

Убедительно идем на третьем месте, и меня приглашают в «Анжи». Я беру – и предаю команду, предаю все лучшее, что я вложил в нее. Предаю свой труд, идеи и ухожу в «Анжи». Какое может быть оправдание этому?

Если в первый мой заход в «СКА-Хабаровск» со мной поступили по-скотски, то я просто предал», – сказал Григорян на ютуб-канале «Фабрика Футбола».

  • Григорян тренировал хабаровчан в 2011-2012 и 2015-2016 годах.
  • С «Анжи» тренер работал в РПЛ.
  • В сентябре Григоряна уволили из «Кубани».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига СКА-Хабаровск Григорян Александр
Комментарии (2)
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Цугундeр
1700850172
Дааа.. Из серии " Так он парень неплохой , только ссытся и глухой." Персонаж для сцены РПЛ. Амплуа многогранен.Травести, гран-кокетт, неврастеник.. Редко-герой.Незаменим в кулисах. Одна печаль. Постоянно гадит в будку суфлёра.
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ABC--google
1700890795
Пушкин,не тренер..
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