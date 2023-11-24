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    Григорян назвал российский клуб, который он предал

    Тренер Александр Григорян считает себя предателем.

    «В свой второй заход в «СКА-Хабаровск» я создавал команду. Собирал команду по крупицам, отдал столько сил и здоровья. Уговаривал жен игроков, чтобы привезти мужей в Хабаровск.

    Убедительно идем на третьем месте, и меня приглашают в «Анжи». Я беру – и предаю команду, предаю все лучшее, что я вложил в нее. Предаю свой труд, идеи и ухожу в «Анжи». Какое может быть оправдание этому?

    Если в первый мой заход в «СКА-Хабаровск» со мной поступили по-скотски, то я просто предал», – сказал Григорян на ютуб-канале «Фабрика Футбола».

    • Григорян тренировал хабаровчан в 2011-2012 и 2015-2016 годах.
    • С «Анжи» тренер работал в РПЛ.
    • В сентябре Григоряна уволили из «Кубани».

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    Источник: «Бомбардир»

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