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  • Григорян: «Меня уволили из «СКА-Хабаровска», потому что нужно было продать стыки за РПЛ»

Григорян: «Меня уволили из «СКА-Хабаровска», потому что нужно было продать стыки за РПЛ»

22 ноября 2023, 11:00
4

Бывший тренер «СКА-Хабаровска» Александр Григорян объяснил свое увольнение из клуба в 2012 году.

«Возьмем мой хабаровский этап, которым я очень дорожу. Первый заход. 25-й тур, мы идем на третьем месте. Задолженность по зарплате – полгода.

И меня увольняют только по причине того, что нужно было продать стыковые матчи. В прямом смысле. Продать в смысле проиграть, да», – рассказал Григорян на бусти-аккаунте Михаила Борзыкина.

  • В итоге в том 2012 году хабаровчане действительно не вышли в РПЛ.
  • Григорян вернулся в клуб в 2015 году.
  • Тренер без работы с сентября, когда был уволен из «Кубани».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига СКА-Хабаровск Григорян Александр
Комментарии (4)
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JTherry
1700640455
трепло, дорожащее "хабаровским этапом карьеры", молчал 11 лет, чтобы потом высказаться на бусти-канале блохера Борзыкина...) и после этого заикаться про "яйца" Абаскаля не имеешь права, петух гамбургский..!)))
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serglider
1700655387
Новый анкдот! Григорян - тренер))) Его уровень - учитель физкультуры в среднем учебном заведении или ПТУ. Ну, еще эхсперт на срач тв))) Как вариант!
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ZeBolotny
1700720917
А в "Кубани" уволили за то, что хотели продать стыки за вылет из ФНЛ?))
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моэм
1700889676
Слова Григоряна подтверждает и манёвр с Юраном выводившем СКА в РПЛ ....за переход в Химки . Юрану предложили большие деньги ....с Химками он и "похоронил" надежды своего недавнего клуба на РПЛ.....замечу что всякий раз . когда выход в РПЛ любой дальневосточной команды становится реальностью . делается всё чтобы этого не допустить....потому что не желают ни Москва ни Питер летать далеко .
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