Григорян: «Меня уволили из «СКА-Хабаровска», потому что нужно было продать стыки за РПЛ»

Бывший тренер «СКА-Хабаровска» Александр Григорян объяснил свое увольнение из клуба в 2012 году.

«Возьмем мой хабаровский этап, которым я очень дорожу. Первый заход. 25-й тур, мы идем на третьем месте. Задолженность по зарплате – полгода.

И меня увольняют только по причине того, что нужно было продать стыковые матчи. В прямом смысле. Продать в смысле проиграть, да», – рассказал Григорян на бусти-аккаунте Михаила Борзыкина.