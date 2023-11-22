Григорян: «Меня уволили из «СКА-Хабаровска», потому что нужно было продать стыки за РПЛ»

Бывший тренер «СКА-Хабаровска» Александр Григорян объяснил свое увольнение из клуба в 2012 году.

«Возьмем мой хабаровский этап, которым я очень дорожу. Первый заход. 25-й тур, мы идем на третьем месте. Задолженность по зарплате – полгода.

И меня увольняют только по причине того, что нужно было продать стыковые матчи. В прямом смысле. Продать в смысле проиграть, да», – рассказал Григорян на бусти-аккаунте Михаила Борзыкина.

В итоге в том 2012 году хабаровчане действительно не вышли в РПЛ.

Григорян вернулся в клуб в 2015 году.

Тренер без работы с сентября, когда был уволен из «Кубани».

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