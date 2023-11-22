Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Григорян: «Меня уволили из «СКА-Хабаровска», потому что нужно было продать стыки за РПЛ»

    Григорян: «Меня уволили из «СКА-Хабаровска», потому что нужно было продать стыки за РПЛ»

    Бывший тренер «СКА-Хабаровска» Александр Григорян объяснил свое увольнение из клуба в 2012 году.

    «Возьмем мой хабаровский этап, которым я очень дорожу. Первый заход. 25-й тур, мы идем на третьем месте. Задолженность по зарплате – полгода.

    И меня увольняют только по причине того, что нужно было продать стыковые матчи. В прямом смысле. Продать в смысле проиграть, да», – рассказал Григорян на бусти-аккаунте Михаила Борзыкина.

    • В итоге в том 2012 году хабаровчане действительно не вышли в РПЛ.
    • Григорян вернулся в клуб в 2015 году.
    • Тренер без работы с сентября, когда был уволен из «Кубани».

    Новости по теме
    Григорян заявил о недостаточной компетенции Абаскаля 7
    Григорян упрекнул «Краснодар» за неинтересный футбол 4
    Григорян назвал главного претендента на титул РПЛ
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31955

      JTherry 2 часа назад

      трепло, дорожащее "хабаровским этапом карьеры", молчал 11 лет, чтобы потом высказаться на бусти-канале блохера Борзыкина...) и после этого заикаться про "яйца" Абаскаля не имеешь права, петух гамбургский..!)))

      3
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+