Смородская дала совет Карпину

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о будущем главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Карпин – лучший вариант для сборной в данный момент. Нет смысла что-то менять и придумывать велосипед. Карпину надо продолжать работать со сборной России. Как оценить его работу? Оценить работу любого тренера сборной было бы невозможно в нынешних реалиях», – сказала Смородская.