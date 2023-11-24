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    Смородская дала совет Карпину

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о будущем главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    «Карпин – лучший вариант для сборной в данный момент. Нет смысла что-то менять и придумывать велосипед. Карпину надо продолжать работать со сборной России. Как оценить его работу? Оценить работу любого тренера сборной было бы невозможно в нынешних реалиях», – сказала Смородская.

    • Россия отстранена от международного футбола.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • Карпин в команде с 2021 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +125

      googlechromovvkontakte 49 минут назад

      Смородская дала совет,Уткин дал совет...Страна Советов однако )))

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