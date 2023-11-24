Смородская дала совет Карпину

Смородская дала совет,Уткин дал совет...Страна Советов однако )))
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о будущем главного тренера сборной России Валерия Карпина.
«Карпин – лучший вариант для сборной в данный момент. Нет смысла что-то менять и придумывать велосипед. Карпину надо продолжать работать со сборной России. Как оценить его работу? Оценить работу любого тренера сборной было бы невозможно в нынешних реалиях», – сказала Смородская.
- Россия отстранена от международного футбола.
- Сборная проводит только товарищеские матчи.
- Карпин в команде с 2021 года.