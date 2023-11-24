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    • Булыкин назвал российского игрока, про которого нужно снять фильм

    Булыкин назвал российского игрока, про которого нужно снять фильм

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что ради популяризации футбола стоит снять фильм про Андрея Аршавина.

    «Про кого из легендарных российских футболистов можно снять документальный фильм? Думаю, надо снимать про всех. Для популяризации спорта, чтобы было понимание, как это тяжело. Начать можно с Аршавина. Интересно будет посмотреть и послушать, как складывалась его карьера», – сказал Булыкин.

    • Аршавин в составе сборной России выиграл бронзовые медали Евро-2008.
    • В «Зените» он трижды выиграл чемпионат России, по разу Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Кубок России и Кубок Премьер-лиги.
    • Также Аршавин выступал за лондонский «Арсенал», «Кубань» и казахстанский «Кайрат», в котором дважды выиграл национальный Кубок и один раз Суперкубок.

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    Источник: Legalbet

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