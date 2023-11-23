Сутормин узнал пол будущего ребенка на стадионе «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в скором времени станет отцом во второй раз.

UPD: позднее выяснилось, что жена Сутормина выложила в соцсетях архивные кадры, поэтому информация о втором ребенке не соответствует действительности.

В ночь с 7 на 8 сентября в семье футболиста родилась дочь Мия. Теперь же пара ждет еще одного ребенка.

Сутормин и его жена Марина узнали пол будущего ребенка на стадионе «Зенита». Фото красочной церемонии были опубликованы в соцсетях.

У хавбека петербуржцев в следующем году родится вторая дочь, что засвидетельствовали в том числе на табло «Газпром Арены».