«Реал» финансово готов к осуществлению «галактического» трансфера

Финансовое положение «Реала» позволяет летом 2024 года купить несколько топ-футболистов.

AS пишет, что мадридский клуб готов к осуществлению «галактического» трансфера. Есть вероятность подписания и Килиана Мбаппе, и Эрлинга Холанда.

У «Реала» сейчас 128 миллионов евро наличными средствами и 265 миллионов неиспользованных кредитов, то есть на новые сделки можно потратить почти 400 миллионов.

Что касается зарплатного фонда, то за последнее время мадридцы на 78 миллионов евро сократили расходы на оклады игроков первой команды – с 404 до 326 миллионов. Это также поможет в приобретении звездных дорогостоящих новичков.

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