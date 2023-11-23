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    • Чалов: «Уверен, что Кузяев ни разу не жалеет об уходе в «Гавр»

    Чалов: «Уверен, что Кузяев ни разу не жалеет об уходе в «Гавр»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов оценил переход полузащитника Далера Кузяева из «Зенита» в «Гавр», который произошел в июле.

    Далер Кузяев уехал в далеко не топовый «Гавр». Вы его понимаете?

    – Я понимаю. Думаю, что у Далера была мечта поиграть в топ-5 чемпионатах и он пошел за ней, за опытом и за эмоциями. Если его сейчас спросить, уверен, он скажет, что ни разу не жалеет об этом.

    – Далер рассказывает, что интенсивность даже на тренировках в «Гавре» выше, чем в чемпионском «Зените». В «Базеле» было так же?

    – Там иная специфика. Там футбол больше индивидуальный вид спорта, чем командный. Там скаутов от европейских лиг намного больше, и парни бьются за себя, за свое будущее, чтобы их заметили в топах. И там молодой игрок предпочтет подождать и не переходить в топ-клуб Швейцарии с риском попасть на скамейку. Он останется в средней команде, но с гарантированной игровой практикой, чтобы чаще себя показывать.

    • В 2022 году Чалов некоторое время выступал за «Базель» на правах аренды.
    • Кузяев в текущем сезоне сыграл за «Гавр» в 12 матчах Лиги 1, в которых забил 2 гола.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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