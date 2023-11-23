РУСАДА отчиталось о допинг-проверках игроков РПЛ в октябре

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало отчет о проделанной работе по итогам октября.
Были проверены 15 футболистов РПЛ – чаще других тестирование проходили игроки «Локомотива» (Константин Марадишвили, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Илья Самошников).
РУСАДА также проверило на допинг трех представителей ЦСКА, по два игрока «Краснодара», «Оренбурга» и «Урала», по одному футболисту «Спартака» и «Крыльев Советов».
Кроме того, в октябре проходили тестирование вызванные в сборную России Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Аталанта»).
Источник: ТАСС