РУСАДА отчиталось о допинг-проверках игроков РПЛ в октябре

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало отчет о проделанной работе по итогам октября.

Были проверены 15 футболистов РПЛ – чаще других тестирование проходили игроки «Локомотива» (Константин Марадишвили, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Илья Самошников).

РУСАДА также проверило на допинг трех представителей ЦСКА, по два игрока «Краснодара», «Оренбурга» и «Урала», по одному футболисту «Спартака» и «Крыльев Советов».

Кроме того, в октябре проходили тестирование вызванные в сборную России Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Аталанта»).