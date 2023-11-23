«Наполи» назвал «Челси» цену на Хвичу

«Челси» изучает возможность покупки вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
22-летний футболист соответствует требованиям лондонского клуба, который хочет подписывать молодых игроков с большим потенциалом.
Неаполитанцы пока не собираются продавать Хвичу, но вопрос цены с «Челси» обсуждался. Они оценивают грузина в 100+ миллионов евро.
Клуб АПЛ согласен с такой стоимостью, однако у них сейчас не так много возможностей для маневра в условиях финансового фэйр-плей.
- В прошлом сезоне Кварацхелия забил 14 голов и сделал 17 ассистов в 43 матчах.
- В этом сезоне в его активе 3+5 в 15 играх.
- Хвича до «Наполи» выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
- Его рыночная стоимость – 85 миллионов евро.
Источник: ESPN