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    «Наполи» назвал «Челси» цену на Хвичу

    «Челси» изучает возможность покупки вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

    22-летний футболист соответствует требованиям лондонского клуба, который хочет подписывать молодых игроков с большим потенциалом.

    Неаполитанцы пока не собираются продавать Хвичу, но вопрос цены с «Челси» обсуждался. Они оценивают грузина в 100+ миллионов евро.

    Клуб АПЛ согласен с такой стоимостью, однако у них сейчас не так много возможностей для маневра в условиях финансового фэйр-плей.

    • В прошлом сезоне Кварацхелия забил 14 голов и сделал 17 ассистов в 43 матчах.
    • В этом сезоне в его активе 3+5 в 15 играх.
    • Хвича до «Наполи» выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
    • Его рыночная стоимость – 85 миллионов евро.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 09:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2052

      Artemka444 26 минут назад

      Зачем ему это болото!
      Лучше Ливерпуль или Арсенал!!!

      0
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      Рейтинг: +3823

      FRZZ 2 часа назад

      АПЛ не итальянская лига, там всё сложнее.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22517

      Cleaner 2 часа назад

      Хвича в Челси станет вторым Мудриком.

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