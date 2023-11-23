«Наполи» назвал «Челси» цену на Хвичу

«Челси» изучает возможность покупки вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

22-летний футболист соответствует требованиям лондонского клуба, который хочет подписывать молодых игроков с большим потенциалом.

Неаполитанцы пока не собираются продавать Хвичу, но вопрос цены с «Челси» обсуждался. Они оценивают грузина в 100+ миллионов евро.

Клуб АПЛ согласен с такой стоимостью, однако у них сейчас не так много возможностей для маневра в условиях финансового фэйр-плей.