Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Казаков выделил момент, когда Дзагоев перестал быть «большим» игроком

    Казаков выделил момент, когда Дзагоев перестал быть «большим» игроком

    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков высказался об окончании игровой карьеры Алана Дзагоева. Ему 33 года.

    «О Дзагоеве можно говорить долго – как об удивительном таланте и как о человеке потрясающего обаяния и артистизма.

    Я помню его первый вызов в сборную – это было при Гусе Хиддинке, он тогда еще немного стеснялся (хотя стесняющийся Алан это оксюморон) и везде ходил с Владимиром Габуловым. Тот всегда опекал в сборной осетинских игроков.

    Кто-то из Ростова пошутил, сказав, что в раздевалку вначале входит нос Хорена Байрамяна, а потом уже сам Байрамян – так с Дзагоевым. Сначала ты видел его улыбку, а потом уже появлялся Алан целиком.

    Когда он выстрелил на Евро-2012, казалось, иностранная карьера не заставит себя ждать. Но парадокс, тот ЦСКА не умел продавать своих звезд – и та июньская феерия была только вспышкой, пиком.

    Дик видел в нем крайнего форварда, но после Евро Дзагоева в клубе опустили в опорную зону – и если с Алдониным и Смертиным такая метаморфоза прошла безболезненно (хотя, кто знает – как они бы провели всю карьеру в качестве атакующих игроков?), Алана как большого игрока мы потеряли.

    Но он был настолько особенным и необычным, что все равно казалось – Дзагоев вернeтся. Тем, прежним.

    Увы.

    Иногда один сезон у игрока определяет его репутацию. У Алана их было больше – и с первого же матча на него смотрели как на человека, который может подарить чудо», – написал Казаков.

    • Дзагоев наиболее известен по выступлениям за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
    • Также он поиграл за «Рубин» и «ПАС Ламию».
    • За сборную России провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.

    Новости по теме
    Реакция Ещенко на троллинг Дзагоева в адрес «Спартака» 1
    Дзагоев ответил на вопрос, что он переписанный 1
    Дзагоев назвал момент в карьере, который он хотел бы исправить
    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+