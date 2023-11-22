Казаков выделил момент, когда Дзагоев перестал быть «большим» игроком

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков высказался об окончании игровой карьеры Алана Дзагоева. Ему 33 года.

«О Дзагоеве можно говорить долго – как об удивительном таланте и как о человеке потрясающего обаяния и артистизма.

Я помню его первый вызов в сборную – это было при Гусе Хиддинке, он тогда еще немного стеснялся (хотя стесняющийся Алан это оксюморон) и везде ходил с Владимиром Габуловым. Тот всегда опекал в сборной осетинских игроков.

Кто-то из Ростова пошутил, сказав, что в раздевалку вначале входит нос Хорена Байрамяна, а потом уже сам Байрамян – так с Дзагоевым. Сначала ты видел его улыбку, а потом уже появлялся Алан целиком.

Когда он выстрелил на Евро-2012, казалось, иностранная карьера не заставит себя ждать. Но парадокс, тот ЦСКА не умел продавать своих звезд – и та июньская феерия была только вспышкой, пиком.

Дик видел в нем крайнего форварда, но после Евро Дзагоева в клубе опустили в опорную зону – и если с Алдониным и Смертиным такая метаморфоза прошла безболезненно (хотя, кто знает – как они бы провели всю карьеру в качестве атакующих игроков?), Алана как большого игрока мы потеряли.

Но он был настолько особенным и необычным, что все равно казалось – Дзагоев вернeтся. Тем, прежним.

Увы.

Иногда один сезон у игрока определяет его репутацию. У Алана их было больше – и с первого же матча на него смотрели как на человека, который может подарить чудо», – написал Казаков.