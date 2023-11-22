Комментатор Моссаковский рассказал, что помешало карьере Дзагоева помимо травм

Михаил Моссаковский, комментатор «Матч ТВ», высказался о завершении карьеры Алана Дзагоева в 33 года.

«Алан Дзагоев закончил. То, что происходило с карьерой Дзаги в последние годы, было долгим послевкусием. Протяжная последняя нота после яркой и красивой симфонии. Тянуть эту ноту бесконечно уже было тяжело. Сыграть еще куплет – увы, невозможно.

Алан не был атлетом. Природа дала ему значительно меньше, чем многим другим партнерам по золотому составу ЦСКА. В том числе и тем, чья карьера получилась короче и ординарнее. Возможно, если бы Дзагоев был исключительным режимщиком, он продержался бы на топ-уровне дольше. Но он таким не был. Да и чем мерить годы успеха? С кем сравнивать? Помните Рыжова и Власова – двух других талантов Академии Коноплева, с которыми Алан приходил в ЦСКА? У одного карьера не задалась совсем; другой больше скитался, чем играл. Оба давно закончили.

Лучшие годы Дзагоева тоже давно позади. Но это были исключительные 10 лет. Тонкий футбольный интеллект, который пестовался лучшими тренерами. Сначала Осинькиным, который перевез Дзагоева из Осетии в Тольятти. Потом – Газзаевым, при котором Дзагоев показывал свой самый яркий футбол. Потом – Слуцким, при котором Дзагоев стал более разносторонним и универсальным игроком. А еще – каждодневная муштра от партнеров по ЦСКА: братьев, Игнашевича, Акинфеева, позже – Вернблума. И конечно же – Вагнера, который лепил ассистента под себя и сильно повлиял на становление Алана.

Я хорошо помню чемпионский самолет после золотого матча в Казани в 2016. Тогда гол Дзагоева и двойной сейв Акинфеева принесли ЦСКА последнюю на сегодня победу в чемпионате. И я хорошо помню, как Алан танцевал лезгинку между креслами в проходе. Тогда трудно было представить, что по прилету у него обнаружат полученный в игре перелом, который не позволит ему поехать на Евро во Францию. Отчасти это откроет путь в сборную на том турнире Головину.

Единственным ЧЕ в карьере Дзаги так и остался Евро-12, где он был лучшим в составе сборной. Но это не помогло выйти в плей-офф.

Последний же аккорд Алана в сборной – голевая на Марио в Сочи. Она не принесла нам полуфинал Чемпионата Мира, но на несколько минут сделала счастливой всю страну.

Спасибо, Дзага. За те минуты. И за те годы», – написал Моссаковский.