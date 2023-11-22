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    • Первый тренер Дзагоева объяснил, что помешало переходу Алана из ЦСКА в европейский клуб

    Первый тренер Дзагоева объяснил, что помешало переходу Алана из ЦСКА в европейский клуб

    Юрий Наниев, первый тренер Алана Дзагоева, прокомментировал решение экс-полузащитника сборной России закончить карьеру в 33 года.

    По его мнению, Дзагоев имел потенциал уехать в европейский клуб, но уход Валерия Газзаева из ЦСКА не позволил реализоваться такому трансферу.

    «Алан решил, значит пора было уже заканчивать. Он лучше себя знает, видит, что здоровье не даeт играть, зачем себя мучать.

    Я думаю, он не раскрылся до конца, мог стать более классным футболистом. Он отлично начинал в ЦСКА, в сборной. Все у него тогда получалось хорошо. Потом чехарда с тренерами, и все пошло вниз.

    Думаю, если бы Валерий Георгиевич Газзаев остался в ЦСКА, он бы уехал в Европу. Он к нему относился по-отцовски, не давал спуску, выжал бы из него все соки.

    Хотелось бы, чтобы он остался в футболе, не экспертом каким-нибудь, а тренером. Я думаю, у него есть перспективы стать хорошим тренером. Он охотно занимался с ребятами из младшей группы, когда еще у меня тренировался», – сказал Наниев.

    • Дзагоев наиболее известен по выступлениям за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
    • Также он поиграл за «Рубин» и «ПАС Ламию».
    • За сборную России провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.
    • Алан – 3-кратный чемпион России, 4-кратный обладатель Кубка России, 4-кратный обладатель Суперкубка России.

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    Источник: Metaratings

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