Глушаков дал точный прогноз на матч Россия – Куба

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал, какой результат ожидает в товарищеской встрече с Кубой.

«Команды будут играть в равных условиях. В Волгограде всегда хорошее поле, болельщики будут гнать сборную вперед. Выиграем со счетом 5:0«, – заявил Глушаков.

Матч Россия – Куба начнется в 19:30 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры на «Волгоград-Арене».

Стартовый состав российской сборной можно посмотреть здесь.

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