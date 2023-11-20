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    • Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Кубой – 20 ноября

    Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Кубой – 20 ноября

    Тренерский штаб сборной России объявил стартовый состав на товарищеский матч с Кубой, который пройдет 20 ноября, начало встречи в 19:30 по московскому времени.

    Стартовый состав на матч:

    Россия: Сафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Кузяев, Глебов, Миранчук, Обляков, Головин, Чалов.

    Запасные: Нигматуллин, Лантратов, Горшков, Хлусевич, Адамов, Черников, Кривцов, Пруцев, Мостовой, Соболев, Пиняев, Харин.

    Главный тренер: Валерий Карпин

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.11.2023 18:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10469

      САДЫЧОК 11 часов назад

      Сильянов, Головин , Миранчук очень слабые футболисты.

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