Тренерский штаб сборной России объявил стартовый состав на товарищеский матч с Кубой, который пройдет 20 ноября, начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Стартовый состав на матч:

Россия: Сафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Кузяев, Глебов, Миранчук, Обляков, Головин, Чалов.

Запасные: Нигматуллин, Лантратов, Горшков, Хлусевич, Адамов, Черников, Кривцов, Пруцев, Мостовой, Соболев, Пиняев, Харин.

Главный тренер: Валерий Карпин