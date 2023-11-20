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    • Карпин ответил, сколько игроков сборной России задействует в матче с Кубой

    Карпин ответил, сколько игроков сборной России задействует в матче с Кубой

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин пообещал, что 17 футболистов сыграют в товарищеском матче с Кубой.

    – Стоит ли ждать максимального появления на поле всех игроков, которые в заявке? Или это невозможно?

    – Думаю, что все шесть замен используем вне зависимости от результата. Дадим игрокам шанс.

    Они неделю тренировались в сборной, постараемся им дать премию в виде каких‑то минут на поле.

    • Матч Россия – Куба начнется в 19:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры на «Волгоград-Арене».
    • Стартовый состав российской сборной можно посмотреть здесь.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.11.2023 18:28
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