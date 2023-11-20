Карпин ответил, сколько игроков сборной России задействует в матче с Кубой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пообещал, что 17 футболистов сыграют в товарищеском матче с Кубой.

– Стоит ли ждать максимального появления на поле всех игроков, которые в заявке? Или это невозможно?

– Думаю, что все шесть замен используем вне зависимости от результата. Дадим игрокам шанс.

Они неделю тренировались в сборной, постараемся им дать премию в виде каких‑то минут на поле.