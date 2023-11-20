Карпин ответил, сколько игроков сборной России задействует в матче с Кубой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пообещал, что 17 футболистов сыграют в товарищеском матче с Кубой.
– Стоит ли ждать максимального появления на поле всех игроков, которые в заявке? Или это невозможно?
– Думаю, что все шесть замен используем вне зависимости от результата. Дадим игрокам шанс.
Они неделю тренировались в сборной, постараемся им дать премию в виде каких‑то минут на поле.
- Матч Россия – Куба начнется в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры на «Волгоград-Арене».
- Стартовый состав российской сборной можно посмотреть здесь.
Источник: «Матч ТВ»