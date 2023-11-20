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    • Круговой предположил, за что мог бы бороться «Зенит» в Лиге чемпионов

    Круговой предположил, за что мог бы бороться «Зенит» в Лиге чемпионов

    Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением об уровне нынешнего состава команды.

    «Считаю, что мы сохраняем неплохой уровень. Да, уходят какие-то игроки, но вместо них приходят новые. Нынешний состав даже стал играть по-другому. Условно, когда были Дзюба, Ракицкий – там была другая игра. Сейчас больше похоже на тики-таку. Хорошее взаимопонимание с нашими бразильскими легионерами. Понятно, что до совершенства далеко. И отрабатывать в обороне тоже надо. Но считаю, что с нынешним составом мы поборолись бы за выход из группы Лиги чемпионов», – сказал Круговой.

    • После первого круга «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 30 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (32 очка).
    • С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных турнирах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4807

      шахта Заполярная 57 минут назад

      За что мог бороться, это все знают. Но тут другое насмешило. Хорошее взаимопонимание с бразильскими легами. Когда в старте два россиянина, один из них вратарь, остальные леги, то о каком взаимопонимании может идти речь. Взаимопонимание у вас может быть только на скамейке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7197

      Давид59 3 часа назад

      Ничего нового не сказал. В группе наверняка были бы команды с более низким бюджетом. Если не бороться за выход, то зачем тогда вообще в ЛЧ играть?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1981

      Спартач80 4 часа назад

      Сейчас прибежит однокомнатушечная, педикулёзная шмара и зачешет, что вообще бы выиграли титул...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2913

      Suvorov71 4 часа назад

      Да. это мы увидели в матче в Азербад. команда ползет в низуи вы ее порвали, как тузик....., так чудаки помойные

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1420

      Krics 4 часа назад

      Свежо предание,да вертеться с трудом,ихмо.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +15107

      Skull_Boy 4 часа назад

      Как обычно 4е место и тотальный слив против школьников из Бельгии

      3
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