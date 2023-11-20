Круговой предположил, за что мог бы бороться «Зенит» в Лиге чемпионов

За что мог бороться, это все знают. Но тут другое насмешило. Хорошее взаимопонимание с бразильскими легами. Когда в старте два россиянина, один из них вратарь, остальные леги, то о каком взаимопонимании может идти речь. Взаимопонимание у вас может быть только на скамейке.
Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением об уровне нынешнего состава команды.
«Считаю, что мы сохраняем неплохой уровень. Да, уходят какие-то игроки, но вместо них приходят новые. Нынешний состав даже стал играть по-другому. Условно, когда были Дзюба, Ракицкий – там была другая игра. Сейчас больше похоже на тики-таку. Хорошее взаимопонимание с нашими бразильскими легионерами. Понятно, что до совершенства далеко. И отрабатывать в обороне тоже надо. Но считаю, что с нынешним составом мы поборолись бы за выход из группы Лиги чемпионов», – сказал Круговой.
- После первого круга «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 30 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (32 очка).
- С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных турнирах.