Круговой предположил, за что мог бы бороться «Зенит» в Лиге чемпионов

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением об уровне нынешнего состава команды.

«Считаю, что мы сохраняем неплохой уровень. Да, уходят какие-то игроки, но вместо них приходят новые. Нынешний состав даже стал играть по-другому. Условно, когда были Дзюба, Ракицкий – там была другая игра. Сейчас больше похоже на тики-таку. Хорошее взаимопонимание с нашими бразильскими легионерами. Понятно, что до совершенства далеко. И отрабатывать в обороне тоже надо. Но считаю, что с нынешним составом мы поборолись бы за выход из группы Лиги чемпионов», – сказал Круговой.