Экс-президент «Зенита» – о матче с «Нефтчи»: «Игроки вышли никакие»

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин раскритиковал игроков петербургской команды за игру в товарищеском матче с «Нефтчи».

Российская команда проиграла в Баку со счетом 1:2.

Дубль сделал экс-игрок «Спартака» Резиуан Мирзов.

– Я очень разочарован игрой «Зенита». Не понимаю, почему так много среди молодых игроков тех, кого взяли из других клубов. Они играют за «Зенит-2», за молодежный «Зенит». Неужели своих воспитать не могут? Где воспитанники академии, петербургских школ?

Игра произвела тягостное впечатление. Игроки «Зенита» вышли вообще никакие. Тот же Изидор все время бил выше крыши. Его взяли в аренду с правом обязательного выкупа, человек должен себя как-то проявить. А что он делает, когда выходит на поле в футболке «Зенит»?

Оборона играла безобразно. Зная, какие финты у Мирзова, дали ему забить два гола. Как так можно? Я понимаю, игра не носила принципиальный характер. Но, ребята, вы защищаете цвета клуба, который выигрывает чемпионат России, лицо свое надо сохранять. Тем более в матче против команды, которая идет в середине таблицы не самого сильного чемпионата.

– Не смогли настроиться на товарищеский матч.

– Ну что значит «не смогли настроиться»? Я думаю, за эту игры были предусмотрены какие-то премиальные. Ребята приехали в Баку не только на экскурсию. Они приехали играть, показать себя, то, какой у нас чемпионат, какие игроки крутые. А что показали?

– В общем, у вам неприятный осадок.

– Не только у меня. Я с кем ни разговаривал из ветеранов, друзей после матча, все плюются, матерятся, ругают игроков на чем свет стоит. Эти люди болеют душой за «Зенит» и близко к сердцу принимают неудачи, потому что команда сыграла совершенно безвольно.