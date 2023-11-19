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    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» дал совет Соболеву

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что форварду «Спартака» надо изменить свое поведение. В этом случае он сможет перейти в европейский клуб.

    «Поведение и дисциплина Соболева оставляют желать лучшего. Если он не пересмотрит свое отношение, европейский клуб не возьмет его – о Европе можно будет забыть.

    Сколько стоит Александр на рынке? Футбольный мир сошел с ума – непредсказуемо, сколько клубы могут запросить. Порой удивляюсь, когда вижу современные цены на игроков. Он может стоить и 20 миллионов, и 30 миллионов евро», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5438

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Про европейский клуб это он конечно шутканул. Дельфин с улыбкой дауна может пойти на повышение разве что в какую нибудь Клайпеду. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +10463

      САДЫЧОК 1 час назад

      Красивый заголовок.
      Но можно и так.
      Дважды предатель письмом 14 ти сначала тренера Садырина , а потом зачинщиков Шалимова и др Этот Канчельскис продажный и действует по заказу и сейчас против Абаскаля !

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      Рейтинг: +933

      Цугундeр 2 часа назад

      Дочитав до суммы 30 миллионов Сашенька перестал примастыривать козявку к стулу и полез гуглить кто такой Канчельскис.

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      Рейтинг: +2811

      serglider > Цугундeр 2 часа назад

      Не знаю насчет "стоит" ли он 20-30 лямов еврорублей, но брать за такие деньги никто в Европе его не будет))) Может разве что саудиты возьмут?

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