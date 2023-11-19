Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» дал совет Соболеву

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что форварду «Спартака» надо изменить свое поведение. В этом случае он сможет перейти в европейский клуб.

«Поведение и дисциплина Соболева оставляют желать лучшего. Если он не пересмотрит свое отношение, европейский клуб не возьмет его – о Европе можно будет забыть.

Сколько стоит Александр на рынке? Футбольный мир сошел с ума – непредсказуемо, сколько клубы могут запросить. Порой удивляюсь, когда вижу современные цены на игроков. Он может стоить и 20 миллионов, и 30 миллионов евро», – сказал Канчельскис.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?