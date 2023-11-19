19-летний Пиняев поделился эмоциями от посещения Мамаева кургана

Полузащитник сборной России Сергей Пиняев рассказал о своих ощущениях после посещения Мамаева кургана в Волгограде.

«Эмоции – завораживающие. Мы почтили здесь память тех, кто погиб в Великую Отечественную. Это дань уважения и благодарность людям за то, что они сделали для нас.

Это было полезно и правильно, что мы побывали здесь. И мы рады, что посетили место, столь важное для нашей страны», – сказал Пиняев.