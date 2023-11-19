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    • 19-летний Пиняев поделился эмоциями от посещения Мамаева кургана

    19-летний Пиняев поделился эмоциями от посещения Мамаева кургана

    Полузащитник сборной России Сергей Пиняев рассказал о своих ощущениях после посещения Мамаева кургана в Волгограде.

    «Эмоции – завораживающие. Мы почтили здесь память тех, кто погиб в Великую Отечественную. Это дань уважения и благодарность людям за то, что они сделали для нас.

    Это было полезно и правильно, что мы побывали здесь. И мы рады, что посетили место, столь важное для нашей страны», – сказал Пиняев.

    • Мамаев курган – масштабный памятник, посвященный победе в Сталинградской битве, один из главных военных мемориалов в России.
    • 19 ноября Россия проведет в Волгограде товарищеский матч с Кубой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7338

      Красногорск_Фан 3 часа назад

      Сильное место. И памятное. Понимаю его чувства и рад что они такие

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