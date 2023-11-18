В Первой лиге сменился лидер – на первое место вышла команда Бердыева

Махачкалинское «Динамо» возглавило турнирную таблицу Первой лиги.
В 19-м туре команда Курбана Бердыева дома победила «Тюмень» со счетом 3:1 и набрала 37 очков.
«Динамо» Мх опередило «Акрон» и обыгранную сегодня «Тюмень».
- Бердыев тренирует команду из Махачкалы с 9 июля.
- Президентом клуба является Гаджи Гаджиев, генеральным директором – Шамиль Газизов.
- Ранее в «Динамо» рассказали о бюджете и возможных проблемах со стадионом в случае выхода в РПЛ.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: «Бомбардир»