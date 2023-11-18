В Первой лиге сменился лидер – на первое место вышла команда Бердыева

Махачкалинское «Динамо» возглавило турнирную таблицу Первой лиги.

В 19-м туре команда Курбана Бердыева дома победила «Тюмень» со счетом 3:1 и набрала 37 очков.

«Динамо» Мх опередило «Акрон» и обыгранную сегодня «Тюмень».

Бердыев тренирует команду из Махачкалы с 9 июля.

Президентом клуба является Гаджи Гаджиев, генеральным директором – Шамиль Газизов.

Ранее в «Динамо» рассказали о бюджете и возможных проблемах со стадионом в случае выхода в РПЛ.

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