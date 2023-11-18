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    • В Первой лиге сменился лидер – на первое место вышла команда Бердыева

    В Первой лиге сменился лидер – на первое место вышла команда Бердыева

    Махачкалинское «Динамо» возглавило турнирную таблицу Первой лиги.

    В 19-м туре команда Курбана Бердыева дома победила «Тюмень» со счетом 3:1 и набрала 37 очков.

    «Динамо» Мх опередило «Акрон» и обыгранную сегодня «Тюмень».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1987

      lek! 20 минут назад

      Все равно , под конец все сдадут . Нет цели на вышку а Гаджиеву это не впервой .

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