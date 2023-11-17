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    В «Динамо» Мх рассказали о трудностях в случае выхода в РПЛ

    Президент «Динамо» из Махачкалы Гаджи Гаджиев рассказал, какие проблемы ждут клуб в случае выхода в РПЛ.

    «В РПЛ стадион у нас может быть только один – это «Анжи Арена». Остальные стадионы в Дагестане не соответствуют требованиям РПЛ. Стадион «Труд» не соответствует заданным параметрам, стадион «Динамо» – тоже. Сейчас дирекция клуба работает в этом направлении. Неизвестно ведь, выйдем мы в РПЛ или нет.

    Чтобы закрыть в том числе вопрос с Fan ID, нам придeтся потратить половину клубного бюджета. Мы пойти на это не сможем. Особенно учитывая то, что нет гарантии по выходу в РПЛ. Я понимаю, что требование установить систему Fan ID – это не только требование лиги, но и требование наших властей. Систему Fan ID в любом случае надо будет устанавливать. Стараемся искать практичные решения. Если бы после выхода в РПЛ нам дали отсрочку, чтобы решить все вопросы с Fan ID, то было гораздо проще», – сказал Гаджиев.

    • Динамовцы идут в Первой лиге 3-ми.
    • До 1-го места – очко.
    • Главный тренер «Динамо» – Курбан Бердыев.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    17.11.2023 22:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1009

      The only one 4 часа назад

      Так не идите в вышку и не будет вопросов и не надо будет так плакаться

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      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 8 часов назад

      Да не спешите вы вышку, ну во- первых еще сырые, во вторых нет нормального стадиона поработайте над этим, а то как московское Торпедо поспешило и итог известен

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