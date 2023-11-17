В «Динамо» Мх рассказали о трудностях в случае выхода в РПЛ

Президент «Динамо» из Махачкалы Гаджи Гаджиев рассказал, какие проблемы ждут клуб в случае выхода в РПЛ.

«В РПЛ стадион у нас может быть только один – это «Анжи Арена». Остальные стадионы в Дагестане не соответствуют требованиям РПЛ. Стадион «Труд» не соответствует заданным параметрам, стадион «Динамо» – тоже. Сейчас дирекция клуба работает в этом направлении. Неизвестно ведь, выйдем мы в РПЛ или нет.

Чтобы закрыть в том числе вопрос с Fan ID, нам придeтся потратить половину клубного бюджета. Мы пойти на это не сможем. Особенно учитывая то, что нет гарантии по выходу в РПЛ. Я понимаю, что требование установить систему Fan ID – это не только требование лиги, но и требование наших властей. Систему Fan ID в любом случае надо будет устанавливать. Стараемся искать практичные решения. Если бы после выхода в РПЛ нам дали отсрочку, чтобы решить все вопросы с Fan ID, то было гораздо проще», – сказал Гаджиев.

Динамовцы идут в Первой лиге 3-ми.

До 1-го места – очко.

Главный тренер «Динамо» – Курбан Бердыев.

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