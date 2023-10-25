Гаджиев рассказал, хватит ли у махачкалинского «Динамо» бюджета на РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил «Матч ТВ», что с нынешним уровнем финансирования клубу будет крайне тяжело рассчитывать на успешное выступление в РПЛ.

«Правда ли, что наш бюджет составляет 600 миллионов рублей в год? Версия сказочников, не основанная на реальных фактах. У нас клуб открытый и чистый, движение средств компетентные органы отслеживают системно. Наш бюджет меньше почти в два раза, и то благодаря работе со спонсорами. Но надо понимать: контракт со спонсором предусматривает вложения в академию, в детей. А у нас есть вторая команда, тоже требующая финансирования. Ребята получают стипендии, экипировку. Поэтому цифры, о которых мы говорим, – это не бюджет первой команды, а бюджет всего клуба. С арендной платой за стадион, тратами на логистику и многими другими расходами.

Стремимся делать все возможное, чтобы увеличить доходы, иначе нам не решить главной задачи – развития игры в регионе, где роль первой команды, как вершины пирамиды, весьма существенна. Нынешний бюджет позволит выжить в Первой лиге, но не в высшей. Там с текущими расходами удержаться будет очень нелегко, почти невозможно.

Значит ли это, что задача повышения в классе уже сформулирована и поставлена? Нет. И не обозначал бы это как задачу. Исходим из дробных ориентиров: укрепить состав, улучшить качество футбола, решить организационные, кадровые, структурные вопросы. Вот задачи. А премьер‑лига – цель, и задачи направлены на ее достижение. Необязательно в этом году, но и не через десять лет. Получится в нынешнем сезоне – хорошо. Нет – со своего пути не свернем. Как по результатам, так и в подготовке резерва, – сказал Гаджиев.

После 15 туров Первой лиги «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, набрав 28 очков. Столько же очков в активе у владикавказской «Алании».

Другой махачкалинский клуб «Анжи» играл в РПЛ в 2000–2002, 2010–2014 и 2015–2019 годах.

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