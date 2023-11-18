В «Зените» прокомментировали информацию о скором уходе Ерохина и Сутормина

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прояснил ситуацию с будущим Александра Ерохина и Алексея Сутормина.
Сообщалось, что петербургский клуб хочет избавиться от обоих футболистов грядущей зимой.
Медведев заявил, что эта информация не соответствует действительности.
- Контракт Ерохина с «Зенитом» истекает в 2024 году, Сутормина – в 2025-м.
- Ерохин в этом сезоне сделал 3 ассиста в 16 матчах, Сутормин – 1 ассист в 11 матчах.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: «Р-Спорт»