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    • В «Зените» прокомментировали информацию о скором уходе Ерохина и Сутормина

    В «Зените» прокомментировали информацию о скором уходе Ерохина и Сутормина

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прояснил ситуацию с будущим Александра Ерохина и Алексея Сутормина.

    Сообщалось, что петербургский клуб хочет избавиться от обоих футболистов грядущей зимой.

    Медведев заявил, что эта информация не соответствует действительности.

    • Контракт Ерохина с «Зенитом» истекает в 2024 году, Сутормина – в 2025-м.
    • Ерохин в этом сезоне сделал 3 ассиста в 16 матчах, Сутормин – 1 ассист в 11 матчах.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +771

      Азбука 2 часа назад

      А по настоящему Зенит хочет избавиться от Вендела, Клаудиньо и Родригао))

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