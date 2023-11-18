В «Зените» прокомментировали информацию о скором уходе Ерохина и Сутормина

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прояснил ситуацию с будущим Александра Ерохина и Алексея Сутормина.

Сообщалось, что петербургский клуб хочет избавиться от обоих футболистов грядущей зимой.

Медведев заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Контракт Ерохина с «Зенитом» истекает в 2024 году, Сутормина – в 2025-м.

Ерохин в этом сезоне сделал 3 ассиста в 16 матчах, Сутормин – 1 ассист в 11 матчах.

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