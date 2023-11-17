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    • Зиньковский рассказал, как от него в детстве отказались «Спартак» и ЦСКА

    Зиньковский рассказал, как от него в детстве отказались «Спартак» и ЦСКА

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о детских попытках попасть в московские клубы.

    «Я сначала уехал в «Краснодар», на просмотр на пару недель. Мне сказали: «Приезжай через неделю на финальный просмотр». Мы с папой подумали, что раз пока время есть, поедем в Москву. Был ЦСКА, потом «Спартак» и «Чертаново». Приехали в ЦСКА, потренировались полторы-две недели, сказали, что я такой же, как их ребята, смысла менять им нет.

    В «Спартаке» зашли в какой-то кабинет, на нас мужик глянул и сказал: «Ниже 1,7 метра не рассматриваем». А мне было 12 лет. Мы развернулись и ушли. Такой просмотр в «Спартаке» был», – сказал Зиньковский на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • 27-летний игрок – воспитанник «Чертаново».
    • Он стоит 4 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Зиньковского 14 матчей, гол.

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.11.2023 14:48
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