Зиньковский рассказал, как от него в детстве отказались «Спартак» и ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о детских попытках попасть в московские клубы.

«Я сначала уехал в «Краснодар», на просмотр на пару недель. Мне сказали: «Приезжай через неделю на финальный просмотр». Мы с папой подумали, что раз пока время есть, поедем в Москву. Был ЦСКА, потом «Спартак» и «Чертаново». Приехали в ЦСКА, потренировались полторы-две недели, сказали, что я такой же, как их ребята, смысла менять им нет.

В «Спартаке» зашли в какой-то кабинет, на нас мужик глянул и сказал: «Ниже 1,7 метра не рассматриваем». А мне было 12 лет. Мы развернулись и ушли. Такой просмотр в «Спартаке» был», – сказал Зиньковский на ютуб-канале «Коммент.Шоу».