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    Карпин прокомментировал конфликт Дзюбы с Пиняевым

    Главного тренера сборной России Валерия Карпина спросили про драку в «Локомотиве».

    • Футболисты «Локо» Артем Дзюба и Сергей Пиняев якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).
    • Этому предшествовала словесная перепалка на поле.
    • Дзюба и Пиняев высмеяли эти слухи, опубликовав юмористические видео в соцсетях.

    «В любой нормальной семье случаются конфликты. Понятно, что если после каждого матча будут конфликты, это нездоровая ситуация. Но такое бывает», – сказал Карпин.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Sport24

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    15.11.2023 14:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11874

      alex1951 15 ноября, 14:52

      Который день мусолят эту тему...
      Наверно от того ,что верещать больше не о чем...
      Тоска....то про баб,то ДзюДРО,то про Карпушу,или обоср....кого-нибудь....
      Хотя могет быть от этого кто то оргазм испытывает..Ну ,флаг вам в руки!

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