Карпин прокомментировал конфликт Дзюбы с Пиняевым

Главного тренера сборной России Валерия Карпина спросили про драку в «Локомотиве».

Футболисты «Локо» Артем Дзюба и Сергей Пиняев якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).

Этому предшествовала словесная перепалка на поле.

Дзюба и Пиняев высмеяли эти слухи, опубликовав юмористические видео в соцсетях.

«В любой нормальной семье случаются конфликты. Понятно, что если после каждого матча будут конфликты, это нездоровая ситуация. Но такое бывает», – сказал Карпин.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?