Карпин прокомментировал конфликт Дзюбы с Пиняевым

Главного тренера сборной России Валерия Карпина спросили про драку в «Локомотиве».
- Футболисты «Локо» Артем Дзюба и Сергей Пиняев якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).
- Этому предшествовала словесная перепалка на поле.
- Дзюба и Пиняев высмеяли эти слухи, опубликовав юмористические видео в соцсетях.
«В любой нормальной семье случаются конфликты. Понятно, что если после каждого матча будут конфликты, это нездоровая ситуация. Но такое бывает», – сказал Карпин.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: Sport24