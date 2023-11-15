Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    В Кубе назвали двух самых опасных игроков сборной России

    Защитник сборной Кубы Карлос Васкес Фернандес поделился своими знаниями о составе национальной команды России.

    «Естественно, я знаю футболистов сборной России. Чаще остальных видел Головина и Миранчука. Оба являются ключевыми игроками на своих позициях и представляются мне наиболее опасными в составе нашего ближайшего соперника», – сказал Фернандес.

    • Кубинский защитник выступает за австрийский «Дорнбирн».
    • 20 ноября Россия и Куба проведут товарищеский матч в Волгограде.
    • С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных турнирах.
    • Последний официальный матч сборная России провела два года назад – 14 ноября 2021 года против Хорватии (0:1).

    Новости по теме
    Назначен судья на матч Россия – Куба 2
    «Basta, amigos!»: сборная России анонсировала матч с Кубой 9
    В Медиалиге оценили возможность проведения матча со сборной России 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2023 09:21
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3263

      АЛЕКС 58 15 ноября, 13:07

      Самый опасный,Барин-капитан! И даже не для Кубы,а для своих. Как и Писяков,дружбан пуделя и его жёнушки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7168

      Давид59 15 ноября, 10:36

      Фернандес? Хмм, довольно редкая фамилия.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2024

      Айболид 15 ноября, 09:25

      Для Кубы там все "опасные" .

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+