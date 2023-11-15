В Кубе назвали двух самых опасных игроков сборной России

Защитник сборной Кубы Карлос Васкес Фернандес поделился своими знаниями о составе национальной команды России.
«Естественно, я знаю футболистов сборной России. Чаще остальных видел Головина и Миранчука. Оба являются ключевыми игроками на своих позициях и представляются мне наиболее опасными в составе нашего ближайшего соперника», – сказал Фернандес.
- Кубинский защитник выступает за австрийский «Дорнбирн».
- 20 ноября Россия и Куба проведут товарищеский матч в Волгограде.
- С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных турнирах.
- Последний официальный матч сборная России провела два года назад – 14 ноября 2021 года против Хорватии (0:1).
Источник: «Чемпионат»