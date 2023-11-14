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    • Колосков жестко отреагировал на слова Березуцкого об эмиграции спортсменов из России

    Колосков жестко отреагировал на слова Березуцкого об эмиграции спортсменов из России

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал оценку скандальному заявлению Василия Березуцкого.

    Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

    «Почему же Василий не уехал сам? Следующий вопрос к нему. У него была такая возможность, он был неплохим футболистом. Но ни он, ни Акинфеев не уехали никуда. Игорь сейчас – вратарь номер один.

    Бред какой-то. Нормальный человек, тем более футболист, такого никогда не скажет. Еще и по отношению ко всем видам спорта. Бред человека, который не понимает, о чем он говорит», – сказал Колосков.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2023 17:59
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +10

      The Best 68 15 ноября, 03:23

      Спортсмен кто не может или не хочет зарабатывать в России может уехать. Это выбор каждого человека.

      0
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      Рейтинг: +13

      Константин-Шапкин-google 15 ноября, 00:00

      Молодца Василий. И спортсмены и мастера искусств и вообще все профессионалы своего дела должны зарабатывать и жить достойно. Это к моему глубокому сожалению не здесь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      anton-ivanov-google 14 ноября, 22:09

      Сам то понял что сказал...а то беоезуцкого критикует....а кто недавно тявкал про шведов и ледовое побоище?....сам же себе колосков противоречит...шведы и ледовое побоище нет ничего общего в этих понятиях...у этому маразику лишь бы приплетить...сам ничего не понимает и не знает ничего и ни очём...

      2
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      Рейтинг: +12656

      BRO_football 14 ноября, 22:07

      Надо в стране создавать такие условия, чтобы спортсменам не хотелось уезжать заграницу! Об этом Колоском подумать не хочет?
      Во всех странах абсолютно нормально относятся к тому, что их спортсмены уезжают заграницу и представляют там их страну. И только в России какая-то херня с этим!

      3
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 14 ноября, 21:15

      Молодец Василий !!!
      Раз есть возможность , надо уезжать из этого инкубатора длббов.
      Тут останутся верные "птенцы" Пу , Цыганова с мужем и прочие душевно больные.
      Моль помрёт ( или уже ) куда ж все денетесь или новой власти заздравную петь начнёте ?
      За вами не заржавеет , это точно.

      4
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      Рейтинг: -8

      TIMOTHY-ХРОМАЯ КЛЯЧА > 14 ноября, 23:34

      Иди лечись, обсос поросячий

      2
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      Рейтинг: +891

      Цугундeр 14 ноября, 19:58

      Березуцкий разбудил Колоскова , Колосков разбудил Алёшу. З.
      с кучей демонов и демонячих антиподов.
      Теперь вся бомба бегает туда -сюда злая и не выспавшаяся.

      6
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      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > Цугундeр 14 ноября, 21:11

      Тебя шавку кто разбудил, хозяева ?
      Давай , погавкай, может на ужин что и получишь с барского стола, а то ваша холопская гвардия выдыхается.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -8

      TIMOTHY-ХРОМАЯ КЛЯЧА > Алексей З 14 ноября, 23:35

      Вынь страпон изо рта, ничё не понятно, чё ты там картавишь, сучидло крючкохвостое

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +372

      Strig 14 ноября, 19:35

      в комментах полный СРАЧ!

      0
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      Рейтинг: +1746

      Taps 14 ноября, 19:09

      Что удивительного ? Тупой поц сдристнул из России со страха.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Taps 14 ноября, 19:49

      а чего ему то боятся

      1
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      ...
      Рейтинг: +2520

      Fialet > Suvorov71 14 ноября, 20:50

      Так дебил, вот и боится на всякий случай. Как и Хержаков.

      2
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      Рейтинг: +5356

      Бомбардиръ 14 ноября, 18:22

      Какой здесь вой у либералов. А они не попробовали сами уехать из страны вслед за другими уехавшими либералами?

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +570

      Napaleon Banapart > Бомбардиръ 14 ноября, 18:33

      Либерализм
      Философское и общественно-политическое течение, которое провозглашает непоколебимость прав и свобод человека.... Что в свободе и правах ты видиш плохого? Или ты не знал о чем базаришь..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5356

      Бомбардиръ > Napaleon Banapart 14 ноября, 18:41

      Свобода грешить - это разве хорошо?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +570

      Napaleon Banapart > Бомбардиръ 14 ноября, 19:28

      Нет это не хорошо. Но с таким подходом можно подвести под любое действие. Свобода убивать свобода грабить и т.д Свобода это когда ты можешь делать все в рамках своего воспитания и мировозрения...

      1
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      ...
      Рейтинг: +3299

      фанат джигурды > Бомбардиръ 14 ноября, 19:51

      Вот-вот.

      Похожи на условного дядю Петю, который 15 лет пашет на одном месте за маленькую зарплату, постоянно ноет, хает свою работу, но и не думает искать работу с большей зарплатой и улучшенными условиями труда.

      1
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      Рейтинг: +570

      Napaleon Banapart 14 ноября, 18:17

      Вася в отличии от этого "почетного" может говорить то что думает. А этот думает так же как Вася только сказать не может.

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