Колосков жестко отреагировал на слова Березуцкого об эмиграции спортсменов из России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал оценку скандальному заявлению Василия Березуцкого.

Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

«Почему же Василий не уехал сам? Следующий вопрос к нему. У него была такая возможность, он был неплохим футболистом. Но ни он, ни Акинфеев не уехали никуда. Игорь сейчас – вратарь номер один.

Бред какой-то. Нормальный человек, тем более футболист, такого никогда не скажет. Еще и по отношению ко всем видам спорта. Бред человека, который не понимает, о чем он говорит», – сказал Колосков.

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?