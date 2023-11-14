Колосков жестко отреагировал на слова Березуцкого об эмиграции спортсменов из России

Спортсмен кто не может или не хочет зарабатывать в России может уехать. Это выбор каждого человека.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал оценку скандальному заявлению Василия Березуцкого.
Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.
«Почему же Василий не уехал сам? Следующий вопрос к нему. У него была такая возможность, он был неплохим футболистом. Но ни он, ни Акинфеев не уехали никуда. Игорь сейчас – вратарь номер один.
Бред какой-то. Нормальный человек, тем более футболист, такого никогда не скажет. Еще и по отношению ко всем видам спорта. Бред человека, который не понимает, о чем он говорит», – сказал Колосков.
Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?