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  • Колосков жестко отреагировал на слова Березуцкого об эмиграции спортсменов из России

Колосков жестко отреагировал на слова Березуцкого об эмиграции спортсменов из России

14 ноября 2023, 17:59
19

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал оценку скандальному заявлению Василия Березуцкого.

Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

«Почему же Василий не уехал сам? Следующий вопрос к нему. У него была такая возможность, он был неплохим футболистом. Но ни он, ни Акинфеев не уехали никуда. Игорь сейчас – вратарь номер один.

Бред какой-то. Нормальный человек, тем более футболист, такого никогда не скажет. Еще и по отношению ко всем видам спорта. Бред человека, который не понимает, о чем он говорит», – сказал Колосков.

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Березуцкий Василий
Комментарии (19)
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Давид59
1699974452
Господин Колосков, бред - это когда человек говорит о чём -то несуществующем, нереальном. А Вася обращается к спортсменам с реальным способом продолжить карьеру на высшем уровне. Бред - это то, что наши спортсмены сейчас имеют.
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Napaleon Banapart
1699975070
Вася в отличии от этого "почетного" может говорить то что думает. А этот думает так же как Вася только сказать не может.
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Taps
1699978194
Что удивительного ? Тупой поц сдристнул из России со страха.
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Strig
1699979701
в комментах полный СРАЧ!
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Цугундeр
1699981134
Березуцкий разбудил Колоскова , Колосков разбудил Алёшу. З. с кучей демонов и демонячих антиподов. Теперь вся бомба бегает туда -сюда злая и не выспавшаяся.
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BRO_football
1699988833
Надо в стране создавать такие условия, чтобы спортсменам не хотелось уезжать заграницу! Об этом Колоском подумать не хочет? Во всех странах абсолютно нормально относятся к тому, что их спортсмены уезжают заграницу и представляют там их страну. И только в России какая-то херня с этим!
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anton-ivanov-google
1699988963
Сам то понял что сказал...а то беоезуцкого критикует....а кто недавно тявкал про шведов и ледовое побоище?....сам же себе колосков противоречит...шведы и ледовое побоище нет ничего общего в этих понятиях...у этому маразику лишь бы приплетить...сам ничего не понимает и не знает ничего и ни очём...
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Константин-Шапкин-google
1699995613
Молодца Василий. И спортсмены и мастера искусств и вообще все профессионалы своего дела должны зарабатывать и жить достойно. Это к моему глубокому сожалению не здесь
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The Best 68
1700007780
Спортсмен кто не может или не хочет зарабатывать в России может уехать. Это выбор каждого человека.
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