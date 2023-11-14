Быстров дал совет Алексею Миранчуку

Владимир Быстров посоветовал полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку поскорее возвращаться в РПЛ.

Сообщалось о возможной аренде игрока в «Локомотив».

В этом сезоне хавбек провел 6 матчей за «Аталанту» (194 минуты) без голевых действий.

В воскресенье Миранчук полностью отыграл встречу с «Удинезе» (1:1).

«Впервые за долгое время тренер наконец‑то доверил ему место в основном составе. Плюс матч складывался неудачно, они проигрывали практически на протяжении всего матча и тренер провел все замены, но Миранчука оставил на поле. Значит, его игра устраивала главного тренера.

Не знаю, как дальше у Миранчука будет складываться, но, на мой взгляд, ему нужно ехать в чемпионат России – выбирать клуб, где он будет играть и получать удовольствие от футбола, а не сидеть на скамейке и щелкать семечки», – сказал Быстров.