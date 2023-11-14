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    Быстров дал совет Алексею Миранчуку

    Владимир Быстров посоветовал полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку поскорее возвращаться в РПЛ.

    • Сообщалось о возможной аренде игрока в «Локомотив».
    • В этом сезоне хавбек провел 6 матчей за «Аталанту» (194 минуты) без голевых действий.
    • В воскресенье Миранчук полностью отыграл встречу с «Удинезе» (1:1).

    «Впервые за долгое время тренер наконец‑то доверил ему место в основном составе. Плюс матч складывался неудачно, они проигрывали практически на протяжении всего матча и тренер провел все замены, но Миранчука оставил на поле. Значит, его игра устраивала главного тренера.

    Не знаю, как дальше у Миранчука будет складываться, но, на мой взгляд, ему нужно ехать в чемпионат России – выбирать клуб, где он будет играть и получать удовольствие от футбола, а не сидеть на скамейке и щелкать семечки», – сказал Быстров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.11.2023 15:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +94

      OtVinta 14 ноября, 17:00

      Советы дает футболист, который вообще не знает , что такое европейский чемпионат. Володя, ты только грудь Семенович можешь обсудить.

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