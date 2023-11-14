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Быстров дал совет Алексею Миранчуку

14 ноября 2023, 15:23
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Владимир Быстров посоветовал полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку поскорее возвращаться в РПЛ.

  • Сообщалось о возможной аренде игрока в «Локомотив».
  • В этом сезоне хавбек провел 6 матчей за «Аталанту» (194 минуты) без голевых действий.
  • В воскресенье Миранчук полностью отыграл встречу с «Удинезе» (1:1).

«Впервые за долгое время тренер наконец‑то доверил ему место в основном составе. Плюс матч складывался неудачно, они проигрывали практически на протяжении всего матча и тренер провел все замены, но Миранчука оставил на поле. Значит, его игра устраивала главного тренера.

Не знаю, как дальше у Миранчука будет складываться, но, на мой взгляд, ему нужно ехать в чемпионат России – выбирать клуб, где он будет играть и получать удовольствие от футбола, а не сидеть на скамейке и щелкать семечки», – сказал Быстров.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Аталанта Быстров Владимир Миранчук Алексей
Комментарии (1)
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OtVinta
1699970420
Советы дает футболист, который вообще не знает , что такое европейский чемпионат. Володя, ты только грудь Семенович можешь обсудить.
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