Алексей Миранчук зимой может вернуться в «Локомотив»

«Локомотив» не отказался от идеи вернуть полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. По данным «РБ Спорт», московский клуб рассчитывает вернуть полузащитника в зимнее трансферное окно. Однако приоритет для самого футболиста – остаться в Европе.

Миранчук является воспитанником «Локомотива».

В нынешнем сезоне он провел за «Аталанту» три матча в чемпионате Италии и одну игру в Лиге Европы.