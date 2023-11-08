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    Алексей Миранчук зимой может вернуться в «Локомотив»

    «Локомотив» не отказался от идеи вернуть полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. По данным «РБ Спорт», московский клуб рассчитывает вернуть полузащитника в зимнее трансферное окно. Однако приоритет для самого футболиста – остаться в Европе.

    • Миранчук является воспитанником «Локомотива».
    • В нынешнем сезоне он провел за «Аталанту» три матча в чемпионате Италии и одну игру в Лиге Европы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.11.2023 14:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17248

      Алексей З 8 ноября, 18:44

      Не стоит повторять глупые проступки.
      Один "гигант" ради Локо бросил АПЛ и закончил с футболом.
      Не сложилось с Атлантой , в Европе команд много.

      0
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      Рейтинг: +455

      Александр.Т. 8 ноября, 17:15

      А нужен ли он Локомотиву?

      0
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 8 ноября, 15:38

      Просто Лёша попал не в ту команду, а так играл себе в Локо и все было хорошо

      0
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      Рейтинг: +3636

      alefreddy 8 ноября, 15:09

      дальше только эмираты

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      Рейтинг: +639

      Цугундeр 8 ноября, 15:01

      Не доставайте рыбу из садка без нужды. Хватанёт воздуха и кирдык жабрам. Итак уже глаза выпучены.Пусть барахтается.

      3
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > Цугундeр 8 ноября, 15:37

      Гундер,как то все заумно, не по нашему, будь проще и все к тебе станут ближе

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      Рейтинг: +639

      Цугундeр > Suvorov71 8 ноября, 15:53

      Да я и так проще ,чем тульский пряник. Начинка правда ,признаюсь , говённая.)
      Так хорошо ?

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