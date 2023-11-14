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    Гендиректор «Локомотива» хочет ухода Дзюбы из клуба

    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко выступает против Артема Дзюбы.

    Инсайдер Иван Карпов утверждает, что у одного из руководителей клуба личная неприязнь к 35-летнему футболисту.

    «В свое время Дзюба поддержал Зотова, а не Леонченко в борьбе профсоюзов. Поэтому гендир был против подписания Артема в «Локо» + не хочет, чтобы тот оставался в команде, принося ей пользу.

    На лицо откровенный саботаж и лоббирование своих интересов в ущерб клубу», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

    • Дзюба в «Локомотиве» с февраля 2023 года.
    • В этом сезоне форвард забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 17 матчах.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    14.11.2023 14:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26

      wlad wm--google 15 ноября, 18:57

      Пусть в свинтак идет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Опрессовщик 15 ноября, 13:07

      Это было очевидно с самого начала подписания контракта с этим токсиком, вопрос был только один - когда?

      2
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