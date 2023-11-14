Гендиректор «Локомотива» хочет ухода Дзюбы из клуба

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко выступает против Артема Дзюбы.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что у одного из руководителей клуба личная неприязнь к 35-летнему футболисту.

«В свое время Дзюба поддержал Зотова, а не Леонченко в борьбе профсоюзов. Поэтому гендир был против подписания Артема в «Локо» + не хочет, чтобы тот оставался в команде, принося ей пользу.

На лицо откровенный саботаж и лоббирование своих интересов в ущерб клубу», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

Дзюба в «Локомотиве» с февраля 2023 года.

В этом сезоне форвард забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 17 матчах.

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